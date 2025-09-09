«Η ζωή της δεν με αφορά» - Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ σπάει τη σιωπή του μετά τις αγκαλιές της με τον CEO στη συναυλία των Coldplay

Σε δήλωσή του στο People, ο επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι «είχε χωρίσει ιδιωτικά και φιλικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία», ενώ εκπρόσωπός του πρόσθεσε: «Η απόφαση για διαζύγιο είχε ήδη δρομολογηθεί πριν από εκείνο το βράδυ».

Η ατάκα που προκάλεσε αίσθηση, ωστόσο, ήρθε από μήνυμα που απέστειλε ο ίδιος στην πρώτη του σύζυγο, Τζούλια, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο: «Η ζωή της δεν με αφορά», έγραψε, ξεκαθαρίζοντας ότι με την Κρίστιν ήταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κρίστιν κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου, λιγότερο από έναν μήνα μετά το περιστατικό. Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια διαμεσολάβησης πριν ληφθεί η οριστική απόφαση για τον χωρισμό.

Ο Άντριου, κληρονόμος ιστορικής οικογένειας της Βοστόνης με περιουσία που εκτιμάται γύρω στα 15 δισ. δολάρια, δηλώνει σήμερα ότι εύχεται «να μπει ένα τέλος στη φημολογία και να προστατευθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας».

Παρά το σκάνδαλο, πηγές ανέφεραν ότι ο Άντριου έδειξε ψυχραιμία, ενώ άλλοι κοντινοί γνωστοί υποστήριξαν ότι τα προβλήματα στον γάμο υπήρχαν εδώ και μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πως σε φωτογραφίες του περασμένου Μαΐου η Κρίστιν εμφανιζόταν ακόμη με βέρα, δίπλα στον Άντριου και τα παιδιά του από προηγούμενο γάμο.

Ο Άντριου Κάμποτ, που παντρεύτηκε την Κρίστιν το 2023, κατάγεται από οικογένεια της παλιάς αριστοκρατίας της Βοστώνης, με περιουσία που εκτιμάται γύρω στα 15 δισ. δολάρια.

Η υπόθεση είχε συνέπειες και για τον Μπάιρον, ο οποίος σε δύο χρόνια ως CEO της Astronomer είχε οδηγήσει την εταιρεία σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, τόσο εκείνος όσο και η Κρίστιν τέθηκαν σε αναστολή και στη συνέχεια υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Η σύζυγος του Μπάιρον, Μέγκαν Κέριγκαν, εγκατέλειψε το σπίτι τους λίγες ημέρες μετά τη συναυλία, επιστρέφοντας τη βέρα της και διαγράφοντας τα κοινωνικά της δίκτυα.

Η Astronomer, προσπαθώντας να περιορίσει τις ζημιές, εξέδωσε ανακοίνωση: «Πριν από αυτή την εβδομάδα, ήμασταν γνωστοί ως πρωτοπόροι στο DataOps. Παρότι η προσοχή έχει στραφεί αλλού, το προϊόν και οι υπηρεσίες μας παραμένουν αμετάβλητα». Ο νέος CEO, Πιτ ΝτεΤζόι, ανέφερε στο LinkedIn: «Η δημοσιότητα ήταν ασυνήθιστη και σουρεαλιστική για την ομάδα μας· αν και δεν θα το επιθυμούσαμε έτσι, η εταιρεία είναι πλέον γνωστή σε όλο τον κόσμο».

