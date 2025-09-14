Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και οι τουρκικές κινήσεις για την Αμμόχωστο

«Υπέγραψαν χωρίς να ξέρουν τι υπέγραφαν», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Αλήθεια» και γράφει ότι η συμφωνία για το GSI κατέληξε από ιστορική μέρα σε πολιτικό αδιέξοδο. Σε άλλο θέμα θέτει το ερώτημα Ζώνη Σένγκεν ή επισημοποίηση της διχοτόμησης και γράφει για εμπλοκή του Προεδρικού ζεύγους στη μετατροπή της πράσινης γραμμής σε σκληρό ευρωπαϊκό σύνορο. Αλλού γράφει για σκοτεινές παγίδες στους αυτοκινητόδρομους και ότι είσοδοι και έξοδοι οδικών κόμβων δεν έχουν φωτισμό.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Μείωση μετακινήσεων στα οδοφράγματα μετά τις συλλήψεις» γράφει στο κύριο της θέμα πως το περιουσιακό περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των Κυπρίων και αναφέρεται σε μαρτυρίες Ε/κ και Τ/κ που φοβούνται να περάσουν. Αλλού αναφέρεται στις επικείμενες «εκλογές» στα κατεχόμενα και σε σκληρή μάχη για Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει συνέντευξη του Ευρωπαίου Επίτροπου Προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος αναφέρεται στη διαπραγμάτευση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, όπως και στον ρόλο της κυπριακής Προεδρίας.

«Στο τουρκικό ραντάρ ξανά η Αμμόχωστος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Φιλελεύθερος» και γράφει ότι ψήνονται κινήσεις επί του εδάφους αν και η Αγκυρα λόγω Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι προσεκτική, σημειώνοντας ότι αυτό είναι στο πλαίσιο «προεκλογικών» σκοπιμοτήτων αλλά και σχεδιασμών επιβολής τετελεσμένων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και στις μάχες και στοιχήματα των κομμάτων. Αλλού γράφει για τέλμα στο τερματικό Βασιλικού και ότι θα χρειαστεί νέα αξιολόγηση και νέος σχεδιασμός.

Η «Κυριακάτικη Χαραυγή», υπό τον τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν», αναφέρεται στο κύριο της θέμα σε μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις, αύξηση βαρών για χαμηλά εισοδήματα και ότι μένει στο απυρόβλητο ο πλούτος. Αλλού γράφει για τη χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας για τη Γάζα που διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης στη Λευκωσία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι μπαίνουν στα βαθιά οι συζητήσεις στη Βουλή για τον διαχωρισμό εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα.

Η αγγλόγλωσση «Sunday Mail», υπό τον τίτλο «Το GSI είναι ένα ναρκοπέδιο για την κυπριακή ενέργεια», γράφει στο κύριο της θέμα ότι παραμένει ασαφές κατά πόσο το έργο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ρεύματος για τους καταναλωτές στο νησί. Σε άλλο θέμα γράφει ότι πάνω από 100,000 άτομα συμμετείχαν στην χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας στο Λονδίνο κατά των μεταναστών. Αλλού γράφει ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ρώτησε τον Προέδρο Χριστοδουλίδη για τις προθέσεις του μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα.

Η εβδομαδιαία «Καθημερινή», αναφέρεται επίσης στο GSI στο κύριο θέμα της το οποίο τιτλοφορεί «Επικοινωνιακή διαχείριση ενός αδιεξόδου», και γράφει ότι είναι προ των ευθυνών τους Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης για την κρίση που προκλήθηκε με το καλώδιο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε πόλωση στο μέτωπο της ΑΤΑ και γράφει ότι οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται στα χαρακώματα. Αλλού δημοσιεύει συνέντευξη με τον νομπελίστα Ντέμη Χασάπη, που αναφέρεται και στην οικογενειακή μνήμη του ξεριζωμού από την Αμμόχωστο.

Η εβδομαδιαία «Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Τουρκικά Πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών» και αναφέρεται στο κατά πόσον η Λευκωσία μπορεί να θέσει θέμα αποχώρησης Αττίλα και πώς. Αλλού γράφει ότι βγάζουν μαχαίρια για την ΑΤΑ και αναφέρεται σε προειδοποιητικές βολές με την παναπεργία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι είναι φόνος τα φοιτητικά ενοίκια και ότι καίνε τσέπες και ψαλιδίζουν εισοδήματα.