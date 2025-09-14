Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

Η ίδια ενημερώθηκε μόλις στα τέλη Μαΐου ότι θα μετακινηθεί στην Τήνο, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την αναζήτηση στέγης. Η λύση που βρήκε ήταν ένα σπίτι που της παραχωρείται από Δευτέρα έως Παρασκευή.

«Εγώ φιλοξενούμαι, ευτυχώς υπάρχουν συνάδελφοι. Ήταν μια συμφωνία που έγινε κατ’ ανάγκη», σημειώνει, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Τώρα Μαζί», διευκρινίζοντας ότι τα Σαββατοκύριακα το ίδιο σπίτι αξιοποιείται τουριστικά. «Για τον Σεπτέμβριο, δύο Σαββατοκύριακα το σπίτι ήταν κλεισμένο και προκειμένου να το ενοικιάσω, χρειάστηκε δύο Σαββατοκύριακα να φύγω. Αυτό έγινε για να διευκολυνθώ», λέει.

450 ευρώ ενοίκιο και 795 ευρώ μισθός

Όπως τονίζει, το ζήτημα είναι δύσκολο τόσο για τους νεοδιόριστους όσο και για τους ντόπιους. «Από μεριά τους και οι ντόπιοι κάνουν ό,τι μπορούν. Το ζήτημα είναι πως δεν υπάρχει κρατική μέριμνα και επαφίεται στον καθένα μας να ψάξει σπίτι, να ψάξει γνωστό», εξηγεί, κάνοντας έτσι ξεκάθαρο το γεγονός πως η έλλειψη πολιτικής στέγασης για τους εκπαιδευτικούς στα νησιά οδηγεί σε πρόχειρες και ασταθείς λύσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, στις Κυκλάδες τα ενοίκια κινούνται γύρω στα 450 ευρώ για ένα σπίτι, την ώρα που ο μισθός ενός νεοδιόριστου νηπιαγωγού φτάνει περίπου τα 795 ευρώ, ανάλογα με τα προσόντα. «Το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο επίδομα, μια κρατική ευθύνη, κάποια μέτρα να στηριχθούμε», υπογραμμίζει.

Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, δεν γνωρίζει αν την επόμενη χρονιά θα βρίσκεται στο ίδιο νησί, παρότι είναι μόνιμη εκπαιδευτικός.

