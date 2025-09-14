Αποκάλυψη: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «ζούσε με τρανσέξουαλ σύντροφο» - «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;»

Ο 31χρονος Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, δολοφονήθηκε την Τετάρτη, ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με την ένοπλη βία από τρανσέξουαλ, μπροστά σε 3.000 άτομα στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι ο 22χρονος φοιτητής που συνελήφθη ζούσε με έναν σύντροφο που «μεταβαλλόταν από άνδρα σε γυναίκα».

Ο σύντροφος – ο οποίος μοιραζόταν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων με τον Ρόμπινσον στη Γιούτα – φέρεται να «συνεργάζεται πλήρως» με το FBI. Ο συγκάτοικος φέρεται να παρέδωσε μηνύματα που υποτίθεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον μετά τη δολοφονία, τα οποία φαίνεται να ανέφεραν πού μπορούσε να βρεθεί το τουφέκι που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση, αφού είχε αφεθεί σε δασώδη περιοχή.

Μια πηγή δήλωσε στο Fox News: «Ο δράστης ζούσε με έναν τρανσέξουαλ άνδρα που βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου από άνδρα σε γυναίκα.

Η φύση της σχέσης τους δεν είναι γνωστή. Ήταν φίλοι που τους άρεσε να παίζουν βιντεοπαιχνίδια μαζί.

Ο τρανσέξουαλ συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και δεν θεωρείται ύποπτος».

Τα χθεσινοβραδινά γεγονότα έλαβαν χώρα μετά την συγκινητική ομιλία της χήρας του Κερκ, Έρικα.

Απευθύνθηκε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση την Παρασκευή το βράδυ, λέγοντας: «Ο σύζυγός μου έδωσε τη ζωή του για μένα, για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας.

Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα στη γυναίκα του. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή».

«Αριστερός, δεξιός ή τρελός;»

Επίσημες κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα, που κρατείται ως ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας Σπένσερ Κοξ.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας», τόνισε ο κυβερνήτης Κοξ, χαρακτηρίζοντας το έγκλημα «ορόσημο στην αμερικανική ιστορία», συγκρίνοντάς το με το κύμα πολιτικών δολοφονιών της δεκαετίας του 1960.

Το μυστήριο του κινήτρου

Ο Κοξ αρνήθηκε να μιλήσει για κίνητρα, αποκαλύπτοντας όμως ότι σε πυρομαχικά που περισυνελέγησαν βρέθηκαν χαραγμένα μηνύματα, όπως το προκλητικό: «Εδώ φασίστες! ΠΙΑΣΤΕ!». «Νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, χωρίς κομματική ταυτότητα. Ωστόσο, το Reuters επικαλείται συγγενή που ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια είχε δείξει αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον και είχε εκφράσει αντιπάθεια για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως καταγράφεται σε ένορκη κατάθεση εντάλματος σύλληψης.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, κατηγόρησαν την πολιτική αριστερά ότι υποδαυλίζει αντισυντηρητικό μίσος που ενθαρρύνει τη βία.

Από την άλλη, Δημοκρατικοί που ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα απαντούν ότι ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική, στοχοποιώντας πολιτικούς αντιπάλους, δικαστές και μέσα ενημέρωσης.

Το «κίνημα Groyper»

Η Ρέιτσελ Κλάινφελντ, ανώτερη συνεργάτιδα του Carnegie Endowment for International Peace, σημείωσε ότι τα σύμβολα στους κάλυκες παραπέμπουν στο λεγόμενο κίνημα Groyper, το οποίο συνδέεται με τον ακροδεξιό σχολιαστή Νικ Φουέντες.

«Είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό ρεύμα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, αντι-ομοφυλοφιλική ρητορική και λευκή υπεροχή», είπε.

Τόνισε όμως ότι οι περισσότεροι δράστες πολιτικής βίας συνήθως δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο ιδεολογικό στρατόπεδο, αλλά καθοδηγούνται από συνονθύλευμα θεωριών συνωμοσίας και ψυχικών διαταραχών.

«Δεν θα ήταν παράξενο αν αυτό το άτομο ήταν ακροδεξιό, αλλά και αν είχε ποικιλία απόψεων και παρέμενε αταξινόμητο», πρόσθεσε. Το Reuters μάλιστα τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο: «Αριστερός, δεξιός ή τρελός;».

Πηγή: tanea.gr/toethnos.gr