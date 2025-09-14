Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του
ΔΙΕΘΝΗ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

 14.09.2025 - 16:32
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, βρίσκεται υπό «ειδική παρακολούθηση» στις φυλακές της κομητείας Γιούτα, όπου αξιολογείται για να διαπιστωθεί εάν αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή για άλλους.

Τη σχετική πληροφορία μετέδωσε το CBS News.

Με την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο να έχει οριστεί για την Τρίτη (16/9), το κίνητρό του για τους πυροβολισμούς παραμένει ακόμη ασαφές.

Ένα μέλος της οικογένειας των Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι ο ύποπτος για δράστη «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επικρίνει τον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο, είπε ο Κοξ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Κερκ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/9) στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ στην Αριζόνα.

Αυτό έκανε γνωστό η Turning Point USA, ο οργανισμός που συνίδρυσε ο Κερκ, έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσκαλώντας το κοινό να τιμήσει την «αξιοσημείωτη ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά του».

Πρόκειται έναν χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 60.000 ανθρώπους.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υδατικό: Λύνεται το πρόβλημα της Πάφου και για το 2026 είπε ο ΓΔ Υπ. Γεωργίας

 14.09.2025 - 16:22
Επόμενο άρθρο

Η μικρή λέξη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στη μέρα σας – Πείτε τη δυνατά κάθε πρωί!

 14.09.2025 - 16:58
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

  •  14.09.2025 - 17:51
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα