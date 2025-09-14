Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΗ μικρή λέξη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στη μέρα σας – Πείτε τη δυνατά κάθε πρωί!
ΥΓΕΙΑ

Η μικρή λέξη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στη μέρα σας – Πείτε τη δυνατά κάθε πρωί!

 14.09.2025 - 16:58
Η μικρή λέξη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στη μέρα σας – Πείτε τη δυνατά κάθε πρωί!

Μια τυπική ημέρα ξεκινά νωρίς και συνήθως με κακοκεφιά, στη σκέψη των ατελείωτων υποχρεώσεων που μας περιμένουν. «Ας μπορούσα να εξαφανίσω το φορτωμένο πρόγραμμα», θα σκεφτούμε πολλοί. Μολονότι, αυτό δεν γίνεται, υπάρχει κάτι άλλο που, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση και να μας κάνει να ξεκινήσουμε την ημέρα με κέφι και αισιοδοξία.

Τι είναι αυτό;

Μια μικρή λέξη, που κάνει μεγάλη διαφορά

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας έχει μεγάλη επίδραση στη διάθεση και στις πράξεις μας. Ο «εσωτερικός διάλογος» διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις και επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε έχουν δύναμη — μπορούν να ενισχύσουν ή να μειώσουν την αυτοπεποίθησή μας.

Ο ψυχολόγος Albert Bandura, κορυφαία προσωπικότητα της κοινωνικής ψυχολογίας, υπογραμμίζει τη σημασία της αυτο-αποτελεσματικότητας: Της πίστης, δηλαδή, στις ικανότητές μας να επιτυγχάνουμε στόχους και να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Όπως εξηγεί, αυτή η πίστη δεν είναι απλώς θετική σκέψη· είναι μια βαθιά ψυχολογική διεργασία που καθορίζει πώς διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις και το άγχος.

Σύμφωνα με τον δρ. Bandura, η μαγική λέξη είναι: «Μπορώ» και η καθημερινή επανάληψή της ενισχύει την αυτο-αποτελεσματικότητα. Δεν πρόκειται για μια απλή τόνωση της διάθεσης, αλλά για έναν τρόπο να εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο να βλέπει τις δυσκολίες ως ευκαιρίες και όχι ως εμπόδια. Πείτε το δυνατά στον καθρέφτη κάθε πρωί, γράψτε το σ’ ένα σημείωμα στο ψυγείο ή επαναλάβετε στο αυτοκίνητο καθώς πηγαίνετε στη δουλειά.

Ο ειδικός τονίζει ότι αυτή η πρακτική δε σημαίνει ότι αγνοούμε τα προβλήματα, αλλά ότι αποφασίζουμε με ποιον τρόπο θα τα αντιμετωπίσουμε. Λέγοντας «μπορώ!» κάθε πρωί δεν προετοιμάζεστε απλώς να περάσετε τη μέρα – προετοιμάζεστε να την κατακτήσετε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

 14.09.2025 - 16:32
Επόμενο άρθρο

Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

 14.09.2025 - 17:14
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

  •  14.09.2025 - 17:51
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα