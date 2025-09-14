Η μικρή λέξη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στη μέρα σας – Πείτε τη δυνατά κάθε πρωί!

Τι είναι αυτό;

Μια μικρή λέξη, που κάνει μεγάλη διαφορά

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας έχει μεγάλη επίδραση στη διάθεση και στις πράξεις μας. Ο «εσωτερικός διάλογος» διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις και επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε έχουν δύναμη — μπορούν να ενισχύσουν ή να μειώσουν την αυτοπεποίθησή μας.

Ο ψυχολόγος Albert Bandura, κορυφαία προσωπικότητα της κοινωνικής ψυχολογίας, υπογραμμίζει τη σημασία της αυτο-αποτελεσματικότητας: Της πίστης, δηλαδή, στις ικανότητές μας να επιτυγχάνουμε στόχους και να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Όπως εξηγεί, αυτή η πίστη δεν είναι απλώς θετική σκέψη· είναι μια βαθιά ψυχολογική διεργασία που καθορίζει πώς διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις και το άγχος.

Σύμφωνα με τον δρ. Bandura, η μαγική λέξη είναι: «Μπορώ» και η καθημερινή επανάληψή της ενισχύει την αυτο-αποτελεσματικότητα. Δεν πρόκειται για μια απλή τόνωση της διάθεσης, αλλά για έναν τρόπο να εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο να βλέπει τις δυσκολίες ως ευκαιρίες και όχι ως εμπόδια. Πείτε το δυνατά στον καθρέφτη κάθε πρωί, γράψτε το σ’ ένα σημείωμα στο ψυγείο ή επαναλάβετε στο αυτοκίνητο καθώς πηγαίνετε στη δουλειά.

Ο ειδικός τονίζει ότι αυτή η πρακτική δε σημαίνει ότι αγνοούμε τα προβλήματα, αλλά ότι αποφασίζουμε με ποιον τρόπο θα τα αντιμετωπίσουμε. Λέγοντας «μπορώ!» κάθε πρωί δεν προετοιμάζεστε απλώς να περάσετε τη μέρα – προετοιμάζεστε να την κατακτήσετε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr