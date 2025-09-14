Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

 14.09.2025 - 17:14
Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

Οι παρουσιαστές του Fox News συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε προκλητικές δηλώσεις στον «αέρα» του συντηρητικού καναλιού, αλλά αυτό που είπε ο Μπράιαντ Κίλμιντ είναι από τα πλέον ακραία που έχουν ακουστεί.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Fox and Friends» για τα κοινωνικά προγράμματα ο Κίλμιντ ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε στο σημείο να προτείνει την θανάτωση των αστέγων, λέγοντας ότι… έχουν κόστος.

«Στοιχίζουν» είπε ο Κίλμιντ και αμέσως πρόσθεσε: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση ή κάτι παρόμοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του Κίλμιντ, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η μικρή λέξη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στη μέρα σας – Πείτε τη δυνατά κάθε πρωί!

 14.09.2025 - 16:58
Επόμενο άρθρο

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

 14.09.2025 - 17:36
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

  •  14.09.2025 - 17:51
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα