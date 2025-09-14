Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Fox and Friends» για τα κοινωνικά προγράμματα ο Κίλμιντ ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε στο σημείο να προτείνει την θανάτωση των αστέγων, λέγοντας ότι… έχουν κόστος.

«Στοιχίζουν» είπε ο Κίλμιντ και αμέσως πρόσθεσε: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση ή κάτι παρόμοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του Κίλμιντ, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα