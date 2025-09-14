Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

Στο πρόσωπο του νέου ηγουμένου υπήρξε ομοφωνία των μελών της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, καθώς εξελέγη με 19 ψήφους σε σύνολο 20. Η δική του ήταν λευκή κατά το αρχαίο έθος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον νέο ηγούμενο ψήφισαν και οι δύο πλευρές και εν υπήρξε αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Η επιλογή του θεωρείται θετική εξέλιξη γιατί ο νέος Αρχιεπίσκοπος θεωρείται ήπιος και συναινετικός, ενώ είναι συνεργάσιμος με την Ελλάδα. Κυρίως όμως, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τίθενται εκ νέου οι βάσεις για την επανένωση της κοινότητας, προκειμένου ο νέος Αρχιεπίσκοπος να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με σημαντικότερη την απόκρουση της δικαστικής απόφασης για τα περιουσιακά της Μονής. Ο κ. Συμεών θα είναι το πρόσωπο που θα υπογράψει τη συμφωνία με το κράτος της Αιγύπτου, που πλέον δεν θα μπορεί προσχηματικά να επικαλεστεί λόγους για να παρατείνει την εκκρεμότητα.

Με την εκλογή του νέου ηγουμένου μπήκε τέλος στην ταραχώδη διαδικασία διαδοχής του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ο οποίος παραιτήθηκε επίσημα ύστερα από 52 έτη επικεφαλής της Μονής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα