Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΟ αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

 14.09.2025 - 17:36
Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

Ο π. Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και αναλαμβάνει ηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Στο πρόσωπο του νέου ηγουμένου υπήρξε ομοφωνία των μελών της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, καθώς εξελέγη με 19 ψήφους σε σύνολο 20. Η δική του ήταν λευκή κατά το αρχαίο έθος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον νέο ηγούμενο ψήφισαν και οι δύο πλευρές και εν υπήρξε αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Η επιλογή του θεωρείται θετική εξέλιξη γιατί ο νέος Αρχιεπίσκοπος θεωρείται ήπιος και συναινετικός, ενώ είναι συνεργάσιμος με την Ελλάδα. Κυρίως όμως, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τίθενται εκ νέου οι βάσεις για την επανένωση της κοινότητας, προκειμένου ο νέος Αρχιεπίσκοπος να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με σημαντικότερη την απόκρουση της δικαστικής απόφασης για τα περιουσιακά της Μονής. Ο κ. Συμεών θα είναι το πρόσωπο που θα υπογράψει τη συμφωνία με το κράτος της Αιγύπτου, που πλέον δεν θα μπορεί προσχηματικά να επικαλεστεί λόγους για να παρατείνει την εκκρεμότητα.

Με την εκλογή του νέου ηγουμένου μπήκε τέλος στην ταραχώδη διαδικασία διαδοχής του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ο οποίος παραιτήθηκε επίσημα ύστερα από 52 έτη επικεφαλής της Μονής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό
Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Τι έκαναν παλιά, όταν δεν υπήρχε χαρτί υγείας
Τα σχολεία εγκαταλείπουν τις εργασίες για το σπίτι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τις τάξεις
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Αφήνει το σπίτι της σε τουρίστες τα Σαββατοκύριακα: Η απίστευτη ιστορία νηπιαγωγού - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

 14.09.2025 - 17:14
Επόμενο άρθρο

Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

 14.09.2025 - 17:51
«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

  •  14.09.2025 - 14:05
Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

Απόπειρα φόνου: Σύλληψη 29χρονου Ελληνοκύπριου υπόπτου – Άλλοι πέντε είχαν παραπεμφθεί ενώπιον δικαστηρίου

  •  14.09.2025 - 13:44
CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

CHP: Η Κύπρος με το Barak MX απειλεί την ασφάλεια Τουρκίας και «τδβκ»

  •  14.09.2025 - 15:58
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

  •  14.09.2025 - 16:32
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε 57χρονο μετά από μαρτυρία - Με πυροβόλο όπλο «γάζωσαν» το υποστατικό

  •  14.09.2025 - 14:27
Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

Πυρκαγιά στον Μονιάτη: Οδηγείται στο δικαστήριο ο 32χρονος συλληφθείς μετά από ομολογία

  •  14.09.2025 - 13:23
Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

Το ξεχωριστό ΔΩΡΟ του Μπαρτζώκα στον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη πριν το Ολυμπιακός-Παρί!

  •  14.09.2025 - 17:51
Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Μεγάλα ονόματα φέτος στη σκηνή της Γιορτής του Κρασιού στη Λεμεσό - Εκδηλώσεις και στα κρασοχώρια - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  14.09.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα