ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλοπή όπλων από οικία – Χειροπέδες σε 23χρονο πέρασαν μέλη της Αστυνομίας
Κλοπή όπλων από οικία – Χειροπέδες σε 23χρονο πέρασαν μέλη της Αστυνομίας

 21.09.2025 - 20:50
Στη σύλληψη και δεύτερου υπόπτου για τη διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ο ύποπτος, άντρας ηλικίας 23 ετών, συνελήφθη από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, λίγο μετά τις 5.00 το απόγευμα της Κυριακής, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Για την ίδια υπόθεση προηγήθηκε το απόγευμα χθες Σάββατο, η σύλληψη άντρα ηλικίας 21 ετών, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αυτός τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος, που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Μετά από συντονισμένες έρευνες, τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

