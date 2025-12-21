ΠτΔ: «Αυτόνομη Ένωση ανοιχτή προς τον κόσμο η Κυπριακή Προεδρία» - Αποκαλύφθηκε το επίσημο λογότυπό της

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 21.12.2025 - 11:26
Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για μια «Αυτόνομη Ένωση Ανοιχτή προς τον Κόσμο» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η Προεδρία θα στηριχτεί σε πέντε αλληλένδετους πυλώνες: Την αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα, την ετοιμότητα, την αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα, μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή προς τον κόσμο, μια αυτόνομη Ένωση αξιών για όλους και έναν προϋπολογισμό που χρειάζεται πάντα για να στηρίξει μια αυτόνομη ΕΕ.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ορόσημο τη σημερινή μέρα για το παρόν και το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. "Σε 10 μέρες αναλαμβάνουμε θεσμικό ρόλο και ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη, τους συμπολίτες μας, τα παιδιά" για το μέλλον, είπε, σημειώνοντας ότι σήμερα η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Κύπρο, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, στο τελευταίο κράτος μέλος της Ευρώπης υπό κατοχή.

"Δεν είναι τυχαίο που βρισκόμαστε σήμερα στα Λεύκαρα", ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι ένας τόπος που συμβολίζει τη δημιουργικότητα, την παράδοση και τη διαχρονική εξωστρέφεια της πατρίδας μας.

Μετά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων, αποκαλύφθηκε και το επίσημο λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ εμπνευσμένο από την τέχνη του λευκαρίτικου κεντήματος, αποτελούμενο από 27 ψηφίδες που αντιπροσωπεύουν τα κράτη μέλη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

