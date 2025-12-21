Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που κάνουν το σεξ χειρότερο

 21.12.2025 - 10:23
Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που κάνουν το σεξ χειρότερο

Τα όργανα του σώματος που συμμετέχουν στην σεξουαλική διαδικασία, τα κατάλληλα επίπεδα ορμονών και η ικανότητα σεξουαλικής διέγερσης είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, αλλά δεν εγγυώνται το καλό σεξ, καθώς άλλοι παράγοντες -οι εγκεφαλικοί- είναι εκείνοι που παρεμβαίνουν και κάνουν τα πράγματα καλύτερα ή χειρότερα.

Προβλήματα στη σχέση
Η ένταση και συναισθηματική απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι μπορούν να υπονομεύσουν την σεξουαλική του ζωή. Τσακωμοί για ζητήματα που δεν σχετίζονται καθόλου με το σεξ, όπως για τα οικονομικά ή την ανατροφή του παιδιού, μπορεί να είναι η ρίζα του προβλήματος, αλλά ίσως να συμβαίνει και το αντίστροφο, ένα σεξουαλικό πρόβλημα μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ζευγαριού να επικοινωνήσει αποτελεσματικά.

Το άγχος της απόδοσης
Πολλές φορές ένα άτομο ανησυχεί τόσο πολύ για την σεξουαλική του απόδοση που να φτάνει στο σημείο να μην απολαμβάνει πλέον την ίδια την πράξη ή ακόμα και να μην μπαίνει καν στη διαδικασία της σεξουαλικής συνεύρεσης. Το άγχος της απόδοσης είναι συχνό τόσο ανάμεσα στους άνδρες όσο και στις γυναίκες καθώς πλησιάζουν την ηλικία των 50 ετών.

Η εικόνα του σώματος και η αυτοεκτίμηση
Είναι πολλά εκείνα που μπορούν να κάνουν κάποιον να αισθάνεται λιγότερο σέξι, με το πέρασμα του χρόνου και τη φθορά που αυτός φέρνει στο σώμα να είναι ένα από αυτά. Η γέννα, η κακή διατροφή, η αύξηση του βάρους ή η απώλεια μαλλιών είναι στοιχεία που συχνά κάνουν ένα άτομο να νιώθει λιγότερο επιθυμητό. Όταν λοιπόν τέτοιου είδους συναισθήματα κάνουν την εμφάνισή τους, δημιουργούν εμπόδια στην οικειότητα και την έμπνευση που απαιτεί το καλό σεξ, αποτρέποντας έτσι την πρωτοβουλία ή την απόκλιση σε μια σεξουαλική πρόκληση.

Προσδοκίες και προηγούμενες εμπειρίες
Η σεξουαλικότητα είναι ένα φυσικό ένστικτο που μας συνοδεύει από τη γέννησή μας, όμως η οικογένεια, η κουλτούρα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κοινωνικός περίγυρος διαμορφώνουν τις απόψεις μας γύρω από το σεξ. Σε κάποιους ανθρώπους δημιουργείται η εικόνα της υγιούς απόλαυσης του σεξ, ενώ για άλλους η εικόνα γύρω από τις σεξουαλικές σχέσεις γίνεται πολύπλοκη.

Άγχος και αλλαγές στη ζωή
Το στρες και η κούραση μπορούν εύκολα, και χωρίς πολλές φορές να το καταλάβουμε, να καταστείλουν τις σεξουαλικές μας ορμές. Είναι κάτι που συνοδεύει και προέρχεται από κάθε πτυχή του σύγχρονου τρόπου ζωής, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις των παιδιών, τις οικονομικές ανησυχίες και τα ζητήματα υγείας, μέχρι τις προσδοκίες από την επαγγελματική ζωή και πολλά ακόμη. Όταν, λοιπόν, φορτώνουμε υπερβολικά την καθημερινότητα και το μυαλό μας με απαιτήσεις, το στρες που δημιουργούμε μας κάνει να αποκοβόμαστε από τον σύντροφό μας και από τη σχέση μας μαζί του, είτε μιλάμε μόνο για το σεξουαλικό κομμάτι είτε για οτιδήποτε άλλο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για μια «Αυτόνομη Ένωση Ανοιχτή προς τον Κόσμο» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων.

