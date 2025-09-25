Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες

Υπενθυμίζεται ότι το πανό περιείχε προσωπικό μήνυμα με αιχμηρό περιεχόμενο προς γειτόνισσα, με αφορμή προηγούμενη καταγγελία.
Χθες (24/09) viral έγινε ένας άλλος γείτονας στη γειτονία που ύψωσε το δικό του πανό, με ένα άκρως επιθετικό μήνυμα ενώ η «μάχη» συνεχίστηκε και σήμερα (26/09) με την ανύψωση ακόμη δύο πανό.
Δείτε φωτογραφίες: