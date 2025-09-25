Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες

Συνεχίζεται το σήριαλ με τα πανό, μετά το περιστατικό που συνέβη στις 17 Σεπτεμβρίου όπου κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν ένα μεγάλο πανό κρεμασμένο στην πρόσοψη σπιτιού.

Υπενθυμίζεται ότι το πανό περιείχε προσωπικό μήνυμα με αιχμηρό περιεχόμενο προς γειτόνισσα, με αφορμή προηγούμενη καταγγελία. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά Δείτε φωτογραφίες:

