Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες
ΠΑΡΑ-THEMA

Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες

 25.09.2025 - 19:50
Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες

Συνεχίζεται το σήριαλ με τα πανό, μετά το περιστατικό που συνέβη στις 17 Σεπτεμβρίου όπου κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν ένα μεγάλο πανό κρεμασμένο στην πρόσοψη σπιτιού.

Υπενθυμίζεται ότι το πανό περιείχε προσωπικό μήνυμα με αιχμηρό περιεχόμενο προς γειτόνισσα, με αφορμή προηγούμενη καταγγελία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

Χθες (24/09) viral έγινε ένας άλλος γείτονας στη γειτονία που ύψωσε το δικό του πανό, με ένα άκρως επιθετικό μήνυμα ενώ η «μάχη» συνεχίστηκε και σήμερα (26/09) με την ανύψωση ακόμη δύο πανό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

Δείτε φωτογραφίες: 

 

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

 25.09.2025 - 19:27
ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

