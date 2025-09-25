ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

Σε δηλώσεις του μετά τη διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των ΗΕ, στη Νέα Υόρκη, σήμερα στις 6.40μμ (ώρα Κύπρου), στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση η οποία εστίασε σε τρία θέματα.

Το πρώτο θέμα ξεκίνησε με τις ευχαριστίες του ΓΓ για τον ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει με τον ανθρωπιστικό διάδρομο ΄Αμάλθεια’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Μόλις την Τρίτη παραδόθηκαν χίλιοι επιπλέον τόνοι βοήθειας που έφυγε από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι σήμερα είμαστε στις 25 χιλιάδες, και η έκκληση και του ΓΓ – διότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με τη UNOPS – είναι να συνεχιστεί, να εντατικοποιηθεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικότερα αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι από άλλα σημεία, και από την Ιορδανία και από την Αίγυπτο, υπάρχουν προβλήματα για την απρόσκοπτη παροχή. Μας ευχαρίστησε ο ΓΓ και συμφωνήσαμε να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τη βοήθεια.

Δεύτερο ήταν η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο ΓΓ ως Ευρωπαίος αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτής της αποστολής και συμφωνήσαμε όπως κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας εργαστούμε έτσι ώστε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας των ΗΕ με την ΕΕ αλλά και του ρόλου των ΗΕ στο σημερινό διεθνές σκηνικό.

Φυσικά το τρίτο θέμα ήταν το Κυπριακό. Ευχαρίστησα τον ΓΓ για τη δέσμευση του, εν μέσω δύο πολέμων ο ΓΓ είναι δεσμευμένος στη μεγάλη προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, θα έχουμε τη συνάντηση το Σάββατο, αντιλαμβάνεστε ότι οι σημαντικές εξελίξεις που ευελπιστούμε να προκύψουν θα είναι με την επόμενη διευρυμένη συνάντηση που θα είναι εντός του Φθινοπώρου στόχος της οποίας θα είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από κει που έμειναν στο Κραν Μοντανά, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Την ίδια στιγμή, ο ΓΓ με ενημέρωσε για την κάθοδο στην Κύπρο του νέου Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Όπως ο ίδιος μου ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι ένας πολύ στενός του συνεργάτης, προσωπικός του φίλος, με τον οποίον θα εργαστούμε και προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων που υπάρχουν για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ αλλά και προς τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών».

Ερωτηθείς ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος για τη συνάντηση του Σαββάτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο ρεαλιστικός στόχος για το Σάββατο είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου. Εκτιμώ από τη συζήτηση που είχα με τον ΓΓ ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η διευρυμένη συνάντηση, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να έρχεται στη συνάντηση του Σαββάτου σε μια προσπάθεια να αποκομίσει προεκλογικά οφέλη θέτοντας πιο ακραίες θέσεις στο τραπέζι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ενδεχομένως να το πράξει, βλέπω να κάνει και συνεχώς δηλώσεις ο κ. Τατάρ, δηλώσεις στις οποίες δεν πρόκειται να απαντήσω, δεν πρόκειται να εμπλακώ με οποιονδήποτε τρόπο. Ενδεχομένως αυτός είναι και ο στόχος της προεκλογικής εκστρατείας στις κατεχόμενες περιοχές. Ό,τι και να αναφέρει ο κ. Τατάρ, θέλω να σας θυμίσω ότι την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ μαζί στα ΗΕ, στην παρουσία και των εγγυητριών δυνάμεων, τόσο ο ΓΓ των ΗΕ όσο και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης απάντησαν και στον κ. Τατάρ, απάντησαν και στον κ. Φιντάν και έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία οι απαντήσεις να είναι από τρίτα μέρη σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού η οποία δεν μπορεί να ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου».

Σε ερώτηση αν η πλευρά μας είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο και ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αν δεν είναι ο κ. Τατάρ, να θέσει το θέμα της λύσης δύο κρατών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές. Από κει και πέρα ξέρουμε πολύ καλά τι επιθυμούμε, ποιος είναι ο στόχος μας, ποια είναι η επιδίωξη μας και ο καθένας, και εμάς συμπεριλαμβανόμενων, κρινόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Μενέλαος Μενελάου, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα ΗΕ κα Μαρία Μιχαήλ και ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρος Βενέζης.

Ο ΠτΔ ευχαρίστησε τον ΓΓ του ΟΗΕ για στήριξη στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ τη δέσμευση για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον ευχαρίστησε για την στήριξή του προς αυτόν τον σκοπό.

Σε ανάρτηση στα ΜΚΔ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι "επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον ευχαριστήσαμε για την ακλόνητη υποστήριξη και επιμονή του σε αυτόν τον σκοπό».

Συζητήσαμε επίσης, πρόσθεσε, την προώθηση του ρόλου της Κύπρου ως προβλέψιμου και αξιόπιστου εταίρου στην αντιμετώπιση των πολυάριθμων περιφερειακών προκλήσεων και στην προώθηση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

"Τόνισα επίσης ότι η Κύπρος θα αποτελεί πάντα μέρος της λύσης και αυτός ο ρόλος θα ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει της επερχόμενης Προεδρίας μας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026" κατέληξε ο Πρόεδρος.

Η λιτή ανακοίνωση του ΟΗΕ

Τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται με το Κυπριακό και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σε σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός για την συνάντηση αναφέρει ότι «ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον Εξοχότατο Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται με το Κυπριακό, καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», προσθέτει.