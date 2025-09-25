Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΓιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

 25.09.2025 - 21:10
Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, η συνέντευξη Τύπου για τη Γιορτή του Κρασιού 2025, έναν από τους πιο ιστορικούς και αγαπημένους θεσμούς της πόλης και ολόκληρης της Κύπρου.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης, τόνισε ότι «η Γιορτή του Κρασιού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας, μια γιορτή παράδοσης και πολιτισμού, το δικό μας μήνυμα φιλοξενίας και γλεντιού προς κάθε επισκέπτη».

Εξέφρασε, παράλληλα, θερμές ευχαριστίες στην Πολιτιστική Επιτροπή, τις οινοβιομηχανίες, τους συνεργάτες και το προσωπικό του Δήμου, και κάλεσε το κοινό να γιορτάσει μαζί τα 64 χρόνια της Γιορτής του Κρασιού στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού.

Η Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Σκεύη Αντωνιάδου, παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής Γιορτής, που θα διεξαχθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, με αναβαθμισμένες δράσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, γεύσεις και αρώματα που αναδεικνύουν την οινική και πολιτιστική μας παράδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών, στις θεατρικές παραστάσεις και στη συμμετοχή λαογραφικών ομίλων. Ειδικότερα, στο Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει:

· Παντελή Θαλασσινό & Ειρήνη Τουμπάκη (27/09) στη συναυλία «Μια φορά θυμάμαι».

· Στέλιο Διονυσίου (30/09) σε μια βραδιά με «Τραγούδια που μίλησαν στις καρδιές μας».

· Ρίτα Αντωνοπούλου και εκλεκτούς καλλιτέχνες (04/10) στο αφιέρωμα «Τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη».

· Κώστα Μακεδόνα (05/10) με το πρόγραμμα «Αγάπης Λόγια – ανθολογία ελληνικού τραγουδιού».

Το πρόγραμμα της Γιορτής περιλαμβάνει υπαίθρια εστιατόρια με κυπριακό φαγητό, λαϊκή μουσική, προσιτές τιμές και υψηλά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής, ενώ τα κυπριακά οινοποιεία θα δώσουν δυναμικό «παρών» με εμφιαλωμένα κρασιά σε ειδικές τιμές. Οι εκθέσεις φωτογραφίας, γελοιογραφίας και οι διαλέξεις γύρω από την οινοπαραγωγή θα προσφέρουν, όπως πάντα, μια ξεχωριστή πολιτιστική διάσταση.

Για τους μικρούς επισκέπτες, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος δημιουργικής απασχόλησης με θέατρο σκιών, εργαστήρια αγγειοπλαστικής και ψυχαγωγία.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται στον χώρο του γηπέδου αντισφαίρισης διαφορετικές θεματικές εκδηλώσεις, που αναδεικνύουν την κυπριακή παράδοση και γαστρονομία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, ζωντανή παρασκευή παλουζέ, εργαστήριο τυλίγματος κουπεπιών, εντυπωσιακές δημιουργίες κοκτέιλ με ξυνιστέρι, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς καθώς και πολλές άλλες εκπλήξεις και δράσεις που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

H Γιορτή βγαίνει και φέτος εκτός Λεμεσού, με εκδηλώσεις στα χωριά της επαρχίας την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο κρασοχώρι Μαλλιά και στις 5 Οκτωβρίου στο κουμανδαροχώρι Καλό Χωρίο.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Γιορτής του Κρασιού εδώ: https://bit.ly/4893TME

Εισιτήρια

· Ενήλικες: €5 (με δικαίωμα έκπτωσης 20% σε εμφιαλωμένα κρασιά)

· Παιδιά 13–17 ετών: €3

· Παιδιά κάτω των 12: Δωρεάν

📍 Δημόσιος Κήπος Λεμεσού 📅 27 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025 ℹ️ Περισσότερες πληροφορίες:. 25 344402, 25 344952, 25 745919 www.limassol.org.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες
Μας «άνοιξαν» την όρεξη: Δείτε τα νέα λαχταριστά γλυκά που έφτιαξαν οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Κερνάμε καφεδάκι» - Φωτογραφίες
«Ο γάρος της ημέρας»: Οδηγός στάθμευσε σε ράμπα και έκλεισε είσοδο parking για... καφέ - Δείτε φωτογραφία
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης
Αλλαγή Ώρας 2025: Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή
Ελπίδα Ιακωβίδου: Η τούρτα έκπληξη από τον σύζυγο της για τα γενέθλια της (βίντεο)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με το τριφύλλι στο ΦΟΥΤΣΑΛ ο αδερφός του Λοΐζου! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

 25.09.2025 - 20:50
Επόμενο άρθρο

VIDEO: «Αλαλούμ» με το τερματικό στο Βασιλικό - Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν τα 67,2 εκατ. ευρώ

 25.09.2025 - 21:30
ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

  •  25.09.2025 - 19:27
VIDEO: «Αλαλούμ» με το τερματικό στο Βασιλικό - Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν τα 67,2 εκατ. ευρώ

VIDEO: «Αλαλούμ» με το τερματικό στο Βασιλικό - Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν τα 67,2 εκατ. ευρώ

  •  25.09.2025 - 21:30
Οδηγίες Χαρτσιώτη: «Kατεβαίνουν» ΜΜΑΔίτες και Ζητάδες στο κέντρο της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

Οδηγίες Χαρτσιώτη: «Kατεβαίνουν» ΜΜΑΔίτες και Ζητάδες στο κέντρο της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

  •  25.09.2025 - 21:45
Δημόσιο: Χωρίς περιορισμό ανανέωση αποσπάσεων με βάση νέο νόμο

Δημόσιο: Χωρίς περιορισμό ανανέωση αποσπάσεων με βάση νέο νόμο

  •  25.09.2025 - 19:17
Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

  •  25.09.2025 - 16:59
Βιασμός στις Κεντρικές Φυλακές: Κλεισμένος σε κελί για ολόκληρο 24ωρο ο κατάδικος - «Απάνθρωπη μεταχείριση»

Βιασμός στις Κεντρικές Φυλακές: Κλεισμένος σε κελί για ολόκληρο 24ωρο ο κατάδικος - «Απάνθρωπη μεταχείριση»

  •  25.09.2025 - 17:40
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35

Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35

  •  25.09.2025 - 18:40
Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

  •  25.09.2025 - 21:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα