Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης, τόνισε ότι «η Γιορτή του Κρασιού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας, μια γιορτή παράδοσης και πολιτισμού, το δικό μας μήνυμα φιλοξενίας και γλεντιού προς κάθε επισκέπτη».

Εξέφρασε, παράλληλα, θερμές ευχαριστίες στην Πολιτιστική Επιτροπή, τις οινοβιομηχανίες, τους συνεργάτες και το προσωπικό του Δήμου, και κάλεσε το κοινό να γιορτάσει μαζί τα 64 χρόνια της Γιορτής του Κρασιού στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού.

Η Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Σκεύη Αντωνιάδου, παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής Γιορτής, που θα διεξαχθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, με αναβαθμισμένες δράσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, γεύσεις και αρώματα που αναδεικνύουν την οινική και πολιτιστική μας παράδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών, στις θεατρικές παραστάσεις και στη συμμετοχή λαογραφικών ομίλων. Ειδικότερα, στο Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει:

· Παντελή Θαλασσινό & Ειρήνη Τουμπάκη (27/09) στη συναυλία «Μια φορά θυμάμαι».

· Στέλιο Διονυσίου (30/09) σε μια βραδιά με «Τραγούδια που μίλησαν στις καρδιές μας».

· Ρίτα Αντωνοπούλου και εκλεκτούς καλλιτέχνες (04/10) στο αφιέρωμα «Τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη».

· Κώστα Μακεδόνα (05/10) με το πρόγραμμα «Αγάπης Λόγια – ανθολογία ελληνικού τραγουδιού».

Το πρόγραμμα της Γιορτής περιλαμβάνει υπαίθρια εστιατόρια με κυπριακό φαγητό, λαϊκή μουσική, προσιτές τιμές και υψηλά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής, ενώ τα κυπριακά οινοποιεία θα δώσουν δυναμικό «παρών» με εμφιαλωμένα κρασιά σε ειδικές τιμές. Οι εκθέσεις φωτογραφίας, γελοιογραφίας και οι διαλέξεις γύρω από την οινοπαραγωγή θα προσφέρουν, όπως πάντα, μια ξεχωριστή πολιτιστική διάσταση.

Για τους μικρούς επισκέπτες, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος δημιουργικής απασχόλησης με θέατρο σκιών, εργαστήρια αγγειοπλαστικής και ψυχαγωγία.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται στον χώρο του γηπέδου αντισφαίρισης διαφορετικές θεματικές εκδηλώσεις, που αναδεικνύουν την κυπριακή παράδοση και γαστρονομία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, ζωντανή παρασκευή παλουζέ, εργαστήριο τυλίγματος κουπεπιών, εντυπωσιακές δημιουργίες κοκτέιλ με ξυνιστέρι, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς καθώς και πολλές άλλες εκπλήξεις και δράσεις που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

H Γιορτή βγαίνει και φέτος εκτός Λεμεσού, με εκδηλώσεις στα χωριά της επαρχίας την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο κρασοχώρι Μαλλιά και στις 5 Οκτωβρίου στο κουμανδαροχώρι Καλό Χωρίο.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Γιορτής του Κρασιού εδώ: https://bit.ly/4893TME

Εισιτήρια

· Ενήλικες: €5 (με δικαίωμα έκπτωσης 20% σε εμφιαλωμένα κρασιά)

· Παιδιά 13–17 ετών: €3

· Παιδιά κάτω των 12: Δωρεάν

📍 Δημόσιος Κήπος Λεμεσού 📅 27 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025 ℹ️ Περισσότερες πληροφορίες:. 25 344402, 25 344952, 25 745919 www.limassol.org.cy