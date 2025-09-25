Άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου για διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών - Τι προνοεί

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 25.09.2025 - 23:59
Ξεκίνησε την Πέμπτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση επί αναθεωρημένου νομοσχεδίου σχετικά με τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών, με στόχο, όπως ανέφεραν οι Βουλευτές, να οδηγηθεί προς ψηφιση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου της Βουλής.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι υπάρχει νομοθεσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, «η οποία δυστυχώς είναι ανενεργή και είναι ανενεργή διότι πολλές πρόνοιες της νομοθεσίας, κυρίως εκείνη που προνοούσε την εγγραφή διαχειριστικών επιτροπών, δεν εφαρμόστηκε ποτέ».

Συμπλήρωσε πως σήμερα υποβλήθηκε μια νέα πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας, ένα ογκωδέστατο, όπως είπε, νομοσχέδιο 80 και πλέον σελίδων.

«Είναι προφανές ότι έγινε αρκετή δουλειά σε επίπεδο νομοτεχνικής επεξεργασίας, αλλά πρέπει να πω πως οι πρώτες τοποθετήσεις στην Επιτροπή Εσωτερικών επιβεβαιώνουν το αυτονόητο. Ότι οι νομοθεσίες, όσο καλογραμμένες κι αν είναι, αν δεν είναι εφαρμόσιμες, τότε παραμένουν νομοθεσίες στο χαρτί και αυτή η διάσταση μας απασχόλησε έντονα σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών», τόνισε.

Προσέθεσε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα της συζήτησης, με στόχο, όπως σημείωσε, το τελικό αποτέλεσμα να ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής της Βουλής, καθότι την ίδια ώρα θα τρέξουν κι άλλες παρεμφερείς νομοθεσίες.

«Πρέπει να πω ότι εκ πρώτης όψης υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν πολύ εξειδικευμένα και πολύ επισταμένα. Όπως έχει το νομοσχέδιο, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να υπερψηφιστεί», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, υπενθύμισε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε από την κυβέρνηση το 2023, εστάλη πίσω για περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους συμπλεκόμενους φορείς και επανήλθε σήμερα ξεκινώντας ξανά τη συζήτηση επί της αρχής.

«Το νομοσχέδιο αυτό, τρία στην ουσία νομοσχέδια, αφορούν διακανονισμό των εξουσιών που έχουν οι διαχειριστικές επιτροπές σε κοινόκτητες οικοδομές και τη νομική υπόσταση των διαχειριστικών επιτροπών, διότι είχε παρατηρηθεί ότι με την προηγούμενη νομοθεσία υπήρχαν κενά και λήψεις, με αποτέλεσμα όλοι να γνωρίζουμε προβλήματα που δημιουργούνταν στα κοινόκτητες οικοδομές», ανέφερε ακολούθως.

Εξήγησε ότι ως κοινόκτητες οικοδομές νοούνται πολυκατοικίες ή συγκροτήματα, όπου διαμένουν πέραν της μιας οικογένειας, πέραν της μιας οικιστικής μονάδας. Προσέθεσε ότι στην Κύπρο σήμερα υπάρχουν γύρω στις 200.000 κοινόκτητες οικοδομές, στις οποίες υπολογίζεται ότι διαμένει περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας.

«Κι όμως όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα. Ακριβώς αυτά τα νομοσχέδια προσπαθούν να επιλύσουν ή δυνατόν αυτά τα προβλήματα, έτσι ώστε ο κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης να παίρνει αυτό που του αναλογεί, αλλά και αυτοί που δεν είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους, να υποχρεώνονται να τις εκτελούν για να μην είναι βάρος εις βάρος των υπολοίπων», σημείωσε.

«Σήμερα ήταν η πρώτη συζήτηση, ακούσαμε τις θέσεις διαφόρων φορέων και ευελπιστώ ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει κατ’ άρθρον συζήτηση. Παράλληλα με αυτή τη νομοθεσία, θα συζητηθεί την άλλη εβδομάδα και μια παρεμφερής νομοθεσία που αναφέρεται σε επικίνδυνες οικοδομές. Και αυτή η νομοθεσία αφορά πολύ κόσμο, διότι βλέπουμε μπαλκόνια να πέφτουν», είπε ο κ. Μουσιούττας.

Άρα, πρόσθεσε, «αυτές οι δύο νομοθεσίες μαζί, εφόσον ολοκληρωθούν και εύχομαι και ελπίζω το συντομότερο, θα προσφέρουν μια ανάσα ασφάλειας και δικαιοσύνης στον κόσμο και ιδιαίτερα στους ενοίκους και στους ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών, αλλά και στον κόσμο που διέρχεται μπροστά από αυτές τις οικοδομές και έχει πρόβλημα για θέματα ασφάλειας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

