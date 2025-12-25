Φωτιά σε κυκλικό κόμβο: Κατέληξε στο τμήμα νεαρός στη Λεμεσό - Ανακρίθηκε στην παρουσία των γονιών του

Περίπολο της Αστυνομίας μετέβη αμέσως στη σκηνή, όπου εντόπισε εντός του κυκλικού κόμβου δύο εστίες φωτιάς. Στη σκηνή εντοπίστηκε και ομάδα νεαρών προσώπων, τα οποία μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας, τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς διάφορες κατευθύνσεις.

Μέλος του περιπόλου ακολούθησε τους νεαρούς και κατάφερε να ανακόψει ένα από αυτούς. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε σε Αστυνομικό Σταθμό, όπου ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς, στην παρουσία των γονιών του, δικηγόρου και επιμελητή ανηλίκων προσώπων. Ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος για να κληθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας διερευνά την υπόθεση.