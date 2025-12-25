Νύχτα... εγκλημάτων στη Λεμεσό - Τους βρήκαν πάνω σε οροφή κτηρίου και τους πέρασαν χειροπέδες

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.15π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι δύο άγνωστα πρόσωπα, κινούνταν ύποπτα στην οροφή κτηρίου, στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διαπίστωσαν ότι η κύρια είσοδος του κτηρίου ήταν παραβιασμένη, ενώ στην οροφή εντόπισαν 55χρονο και 47χρονη, να ασχολούνται με την κοπή χαλκοσωλήνων.

Στην κατοχή των δύο εντοπίστηκαν διαρρηκτικά και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία. Παράλληλα διαπιστώθηκαν ζημιές σε καλώδια και σωλήνες κλιματιστικών, καθώς και σε ηλεκτροφόρα καλώδια που τροφοδοτούν το συγκεκριμένο κτήριο.

Ως αποτέλεσμα 55χρονος και 47χρονη συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.