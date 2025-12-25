Στόχος βομβιστικής επίθεσης Κύπριος διαιτητής στη Λεμεσό - Ξεψαχνίζουν τα κλειστά κυκλώματα οι Αρχές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε στις 22:25 της Τετάρτης. Επί τόπου μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας και σε άλλα αντικείμενα.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εξετάζουν κλειστά κυκλώματα υποστατικών της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις για εντοπισμό του δράστη.

Οι ανακριτές ψάχνουν επίσης τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχετίζονται με την ιδιότητα του 36χρονου ως διαιτητή ποδοσφαίρου μικρών κατηγοριών.

