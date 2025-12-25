Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στόχος βομβιστικής επίθεσης Κύπριος διαιτητής στη Λεμεσό - Ξεψαχνίζουν τα κλειστά κυκλώματα οι Αρχές

 25.12.2025 - 10:11
Στόχος βομβιστικής επίθεσης Κύπριος διαιτητής στη Λεμεσό - Ξεψαχνίζουν τα κλειστά κυκλώματα οι Αρχές

Στόχος εγκληματικής ενέργειας έγινε χθες βράδυ κατοικία 36χρονου διαιτητή στη Λεμεσό. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του σπιτιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε στις 22:25 της Τετάρτης. Επί τόπου μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας και σε άλλα αντικείμενα.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εξετάζουν κλειστά κυκλώματα υποστατικών της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις για εντοπισμό του δράστη.

Οι ανακριτές ψάχνουν επίσης τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχετίζονται με την ιδιότητα του 36χρονου ως διαιτητή ποδοσφαίρου μικρών κατηγοριών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Το Κυπριακό ζήτημα εισέρχεται σε μια νέα φάση που συνδυάζει διπλωματική κινητικότητα, διεθνές ενδιαφέρον και πολιτικές αντιθέσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

