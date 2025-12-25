Αυτά είναι τα πιο παράξενα Χριστουγεννιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο - Από το «δώρο του αμύγδαλου» μέχρι τον βουδιστή Άγιο Βασίλη

Αν και παγκόσμια γιορτή, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, με αρκετά παράξενους τρόπους.

Ας ταξιδέψουμε σε 20 διαφορετικές χώρες να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που τις κάνει ξεχωριστές τα Χριστούγεννα:

Δανία

Στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μεταξύ συγγενών, ένα μεγάλο αμύγδαλο κρύβεται μέσα στο δανέζικο γλυκό. Ο τυχερός που θα το βρει ανταμείβεται με το λεγόμενο «δώρο του αμύγδαλου».

Σουηδία

Υπάρχει ένα έθιμο που έχει ρίζες από τον 4ο αιώνα. Πριν το ξημέρωμα της 13ης Δεκεμβρίου, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας φοράει ένα άσπρο φόρεμα σαν την Αγία Λουτσία, με κόκκινη φαρδιά ζώνη και ένα δάφνινο στεφάνι, το οποίο επάνω του έχει αναμμένα κεριά. Ξυπνάει τους γονείς της προσφέροντάς τους καφέ, γλυκά και ψωμάκια. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας.

Γαλλία

Η παραμονή των Χριστουγέννων για τους Γάλλους είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα, αλλά το βράδυ η οικογένεια μαζεύεται για το δείπνο. Διακοσμούν τον χώρο τους με τα γνωστά Αλεξανδρινά κόκκινα λουλούδια. Ο Père Noël – ο αντίστοιχος Άγιος Βασίλης – δίνει τα δώρα του το βράδυ προς την 25η Δεκεμβρίου. Το παραδοσιακό εορταστικό τους τραπέζι, το γνωστό «Reveillon» (ρεβεγιόν), αποτελείται από πολλά και διαφορετικά πλούσια πιάτα.

Νορβηγία

Τη νύχτα των Χριστουγέννων τα παιδιά βάζουν μπολ με κουρκούτι από αλεύρι σαν προσφορά στον Julenissen – τον δικό τους Άι Βασίλη – που επισκέπτεται τα παιδιά της Νορβηγίας.

Ρωσία

Το γιορτινό γεύμα των Ρώσων αποτελείται από 12 πιάτα προς τιμήν των 12 Αποστόλων και την ημέρα των Χριστουγέννων πηγαίνουν στην εκκλησία τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ύμνους. Ο Ded Moroz – κάτι ανάλογο του Άη Βασίλη – τους μοιράζει δώρα μαζί με την εγγονή του, την Snegurochka.

Ιταλία

Οι Ιταλοί στολίζουν τα σπίτια τους με Αλεξανδρινά και με έλατα. Τα παιδιά ντύνονται βοσκοί, παίζουν μουσικά όργανα, τραγουδούν και λένε ποιήματα. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να διασκεδάσουν τους ανθρώπους και σαν αντάλλαγμα παίρνουν λίγα χρήματα – όπως ακριβώς και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα δώρα τους τα φέρνει ξημερώματα της 6ης Ιανουαρίου μια ευγενική και φτωχή μάγισσα, η Befana, η οποία όταν έρχεται τρώει καρύδια και μπισκότα. Ένα σημαντικό σύμβολο των Ιταλών αποτελεί η Φάτνη της Γεννήσεως. Στη φάτνη μπαίνουν όλοι οι χαρακτήρες, εκτός από τον νεογέννητο Ιησού, ο οποίος τοποθετείται αμέσως μετά τα μεσάνυχτα της 24ης Δεκεμβρίου.

Ιαπωνία

Μόνο το 1% των Γιαπωνέζων γιορτάζει για θρησκευτικούς λόγους. Στολίζουν τα σπίτια τους και ανταλλάσσουν δώρα. Ένας βουδιστής μοναχός – σε ρόλο Άγιου Βασίλη – φέρνει τα δώρα στα παιδιά.

Γερμανία

Για τους Γερμανούς είναι πολύ σημαντική η διακόσμηση. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κεράκια ή λαμπάκια και στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ενώ στον κήπο στολίζουν ένα αληθινό φυτεμένο έλατο με λαμπάκια. Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο το στολίζουν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Δύο από τα έθιμα των Χριστουγέννων για τους Γερμανούς είναι το κηροπήγιο Adventskranz και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο Adventskalender.

Φιλιππίνες

Εκεί είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι όπως και στη χώρα μας. Την παραμονή των Χριστουγέννων υπάρχει μία παράδοση, η Panunuluyan. Ένα επιλεγμένο ζευγάρι αναπαριστά τη βιβλική ιστορία του Ιωσήφ και της Μαρίας, στην αναζήτησή τους για καταφύγιο. Ανήμερα των Χριστουγέννων, η λειτουργία γίνεται κάθε μία ώρα, ώστε να παρακολουθήσουν όλοι.

Πολωνία

Η παραμονή των Χριστουγέννων είναι η πιο σημαντική μέρα για τους Πολωνούς. Ξεκινάνε να γιορτάζουν με το μοίρασμα του χριστουγεννιάτικου μπισκότου, ως ένδειξη αγάπης και συμφιλίωσης που συνοδεύεται με την ανταλλαγή θερμών ευχών. Στο τραπέζι υπάρχει πάντα και ένα πιάτο άδειο σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης εμφανιστεί αναπάντεχα. Τα δώρα τοποθετούνται κάτω από το δένδρο και προσφέρονται από τον νεαρότερο σε ηλικία.

Αγγλία

Στολίζουν με κόκκινα Αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι, ενώ όποιος στέκεται κάτω από το γκι πρέπει να ανταλλάξει φιλιά με τους αγαπημένους του. Το εορταστικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει απαραιτήτως γαλοπούλα, κρεατόπιτα και χριστουγεννιάτικη πουτίγκα για καλή τύχη.

Φιλανδία

Η 24η Δεκεμβρίου είναι η σημαντικότερη ημέρα της περιόδου. Παραδοσιακά η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών. Κατά το έθιμο τους επισκέπτονται το νεκροταφείο και εκείνη τη νύχτα, τα νεκροταφεία που είναι γεμάτα με χιόνι, γεμίζουν με κεριά και λάμπουν. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα έλατα συνήθως την παραμονή, με χάρτινες σημαίες, κεριά, φρούτα και πούλιες, ενώ παράλληλα κρεμάνε κάλτσα στο τζάκι τους. Ένα ακόμη έθιμο τους είναι να αφήνουν σπόρους και καρπούς για τα πουλιά στον κήπο τους.

Ιρλανδία

Εκεί τα παιδιά το βραδύ της παραμονής αφήνουν μεγάλους σάκους κοντά στο τζάκι με μέντες και ένα ποτήρι Guinness για να δροσιστεί ο Άγιος Βασίλης.

Βουλγαρία

Την παραμονή των Χριστουγέννων το γεύμα τους δεν περιλαμβάνει κρέας και περιέχει διάφορους τύπους φασολιών, καρυδιών, αποξηραμένα δαμάσκηνα και το παραδοσιακό πιάτο Banitsa (κάτι σαν τυρόπιτα). Συνήθως δε μαζεύουν το τραπέζι μετά το δείπνο, αφήνοντάς το μέχρι το επόμενο πρωί, προκειμένου να αφήσουν φαγητό στα άγια πνεύματα.

Κένυα

Εκεί αντί για γεύμα με γαλοπούλα, κάνουν μπάρμπεκιου στον κήπο, ενώ στολίζουν τις εκκλησίες με μπαλόνια, λουλούδια και κορδέλες.

Μεξικό

Οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους και πάνε όλοι μαζί στην εκκλησία τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κρατώντας καμπάνες και κεριά.

Αυστρία

Η περίοδος των Χριστουγέννων, ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου. Εκεί τα δώρα τα μοιράζει στα παιδιά ο Άγιος Νικόλαος, στις 6 Δεκεμβρίου. Οι Αυστριακοί τοποθετούν στο χριστουγεννιάτικο στεφάνι τους, κεριά τα οποία και ανάβουν ένα - ένα κάθε Κυριακή μέχρι να φτάσει η 24η Δεκεμβρίου. Τα παιδιά, τραγουδούν τα κάλαντα μεταμφιεσμένα σε μάγους, ενώ τα χρήματα που συγκεντρώνουν από αυτά τα δίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Βουλγαρία

Σύμφωνα με ένα παλιό παραδοσιακό έθιμο, τις ημέρες των γιορτών τοποθετείται ένα στρώμα από άχυρα κάτω από το τραπεζομάντηλο, που συμβολίζει την φάτνη που γεννήθηκε ο Xριστός. Oι νοικοκυρές μαγειρεύουν δώδεκα διαφορετικά φαγητά, ένα για κάθε μήνα του χρόνου που τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι.

Ελβετία

Τα παιδιά περιμένουν την 6η Δεκεμβρίου, τον Άγιο Νικόλαο να τους φέρει δώρα και γλυκά. Την τελευταία Πέμπτη, πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά παρελαύνουν τραγουδώντας τα κάλαντα, ενώ στα χέρια τους κρατούν τεύτλα με κεριά και πηγαίνουν στο σχολείο τους όπου τους περιμένουν ψωμιά και ζεστά λουκάνικα. Στην Ελβετία επίσης, υπάρχει ένα περίεργο έθιμο κατά το οποίο την παραμονή των Χριστουγέννων οι ανύπαντροι άνδρες του χωριού, φοράνε μαύρα κοστούμια και ψηλά μαύρα καπέλα και κάνουν παρέλαση στους δρόμους. Ο ψηλότερος από αυτούς φοράει μία μακριά γενειάδα και μπαίνει μπροστά, κρατώντας στο χέρι του ένα μακρύ ξύλο που στην άκρη του έχει κρεμασμένα κουρέλια γεμάτα κάπνες.

Τσεχία

Tα παραδοσιακά στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν αγοράζονται από τα καταστήματα, αλλά είναι τσόφλια αυγών μπογιατισμένα με διάφορα χρώματα και μοτίβα. Πιστεύεται ότι το βράδυ της παραμονής των Xριστουγέννων, πλανάται πάνω από τα σπίτια, ένα μαγικό πνεύμα, το οποίο σε αφήνει να δεις τί θα σου συμβεί στο νέο χρόνο που θα έρθει σε λίγες μέρες.