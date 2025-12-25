Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔείτε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης στο σπίτι Κύπριου διαιτητή - Ψάχνουν τον δράστη και τα κίνητρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δείτε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης στο σπίτι Κύπριου διαιτητή - Ψάχνουν τον δράστη και τα κίνητρα

 25.12.2025 - 11:48
Δείτε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης στο σπίτι Κύπριου διαιτητή - Ψάχνουν τον δράστη και τα κίνητρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών σε σχέση με την επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε οικία διαιτητή. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε στις 22:25 της Τετάρτης. Επί τόπου μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από οικία 36χρονου στη Λεμεσό - Προκλήθηκαν ζημιές στη περίφραξη

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας και σε άλλα αντικείμενα.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εξετάζουν κλειστά κυκλώματα υποστατικών της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις για εντοπισμό του δράστη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στόχος βομβιστικής επίθεσης Κύπριος διαιτητής στη Λεμεσό - Ξεψαχνίζουν τα κλειστά κυκλώματα οι Αρχές

Οι ανακριτές ψάχνουν επίσης τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχετίζονται με την ιδιότητα του 36χρονου ως διαιτητή ποδοσφαίρου μικρών κατηγοριών.

Δείτε φωτογραφία του ThemaOnline από το σημείο της επίθεσης 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απ' όλα έχει το καιρικό... μενού για τα Χριστούγεννα - Από βροχές και καταιγίδες μέχρι χαλάζι και χιόνι
Έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από οικία 36χρονου στη Λεμεσό - Προκλήθηκαν ζημιές στη περίφραξη
Έντεκα διαχρονικές Χριστουγεννιάτικες ταινίες που δεν χάνουν τη μαγεία τους - Βίντεο
Αυτά είναι τα πιο παράξενα Χριστουγεννιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο - Από το «δώρο του αμύγδαλου» μέχρι τον βουδιστή Άγιο Βασίλη
Σε συναγερμό οι Αρχές στη Λευκωσία - Εντόπισαν 26χρονο μαχαιρωμένο στον λαιμό
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου - Μεγάλη γιορτή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ελλάδα: 20χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα Χριστούγεννα σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων

 25.12.2025 - 11:39
Επόμενο άρθρο

Γέννησε πρώην παίκτρια του MasterChef και αυτό είναι το φύλο του μωρού

 25.12.2025 - 12:04
Κυπριακό 2025-2026: Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι διαλόγου, δομών και προκλήσεων

Κυπριακό 2025-2026: Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι διαλόγου, δομών και προκλήσεων

Το Κυπριακό ζήτημα εισέρχεται σε μια νέα φάση που συνδυάζει διπλωματική κινητικότητα, διεθνές ενδιαφέρον και πολιτικές αντιθέσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό 2025-2026: Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι διαλόγου, δομών και προκλήσεων

Κυπριακό 2025-2026: Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι διαλόγου, δομών και προκλήσεων

  •  25.12.2025 - 07:27
Τουρκικό υπ. Άμυνας για την τριμερή της Ιερουσαλήμ: «Όσα λέει το Ισραήλ δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο»

Τουρκικό υπ. Άμυνας για την τριμερή της Ιερουσαλήμ: «Όσα λέει το Ισραήλ δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο»

  •  25.12.2025 - 13:57
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Δείτε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης στο σπίτι Κύπριου διαιτητή - Ψάχνουν τον δράστη και τα κίνητρα

Δείτε φωτογραφία από το σημείο της επίθεσης στο σπίτι Κύπριου διαιτητή - Ψάχνουν τον δράστη και τα κίνητρα

  •  25.12.2025 - 11:48
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
Χριστούγεννα με μπόρα: Δρόμοι ποτάμια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές - Δείτε βίντεο

Χριστούγεννα με μπόρα: Δρόμοι ποτάμια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές - Δείτε βίντεο

  •  25.12.2025 - 11:20
Τον έψαχναν στη Ρουμανία για εμπορία προσώπων - Κατέληξε με χειροπέδες στη Λεμεσό 38χρονος

Τον έψαχναν στη Ρουμανία για εμπορία προσώπων - Κατέληξε με χειροπέδες στη Λεμεσό 38χρονος

  •  25.12.2025 - 12:21
Ο απίθανος λόγος για τον οποίο οι γονείς δεν πρέπει να αγοράζουν αρκουδάκια στα παιδιά τους

Ο απίθανος λόγος για τον οποίο οι γονείς δεν πρέπει να αγοράζουν αρκουδάκια στα παιδιά τους

  •  25.12.2025 - 13:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα