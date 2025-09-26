Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση με Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - Αποχώρησαν χωρίς δηλώσεις οι συντεχνίες

 26.09.2025 - 16:25
Αποχώρησαν, χωρίς να προβούν σε δηλώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από τη νέα συνάντηση, διάρκειας περίπου δύο ωρών, που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, αναφορικά με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA).

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης τους με τον Υπουργό Εργασίας και το τI μέλλει γενέσθαι για το θέμα της ΑΤΑ, οι ηγεσίες των συντεχνιών αποχώρησαν χωρίς να αναφέρουν οτιδήποτε.

Στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας και άρχισε γύρω στις 12.00, συμμετείχαν ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσα, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου και ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατής Ματθαίου.

Μετά τη συνάντηση με τις συντεχνίες, αναμένεται να ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και στη συνέχεια θα καθοριστεί νέα συνάντηση, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, του Υπουργού με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουν από κοινού οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ για καλύτερο συντονισμό και λήψη αποφάσεων για βασικά ζητήματα, με προεξάρχον θέμα αυτό της ΑΤΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε αναμονή της νομικής συμβουλής σε σχέση με το αίτημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CINEA, για επιστροφή της χορηγίας, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε για το τερματικό στο Βασιλικό, βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές από τους Βρετανούς ειδικούς που τις συμβουλεύουν και «θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν Υπουργείο Ενέργειας, πλέον, μετά από τη νομική συμβουλή». Ερωτηθείς αν υπάρχει και το ενδεχόμενο έφεσης επί της απόφασης, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τη νομική συμβουλή και στη συνέχεια να εξετάσουμε πως θα προχωρήσουμε. Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το θέμα αυτό εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο και προέκυψε από καταγγελία προφανώς για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία.

