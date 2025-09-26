Συνάντηση με Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - Αποχώρησαν χωρίς δηλώσεις οι συντεχνίες

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης τους με τον Υπουργό Εργασίας και το τI μέλλει γενέσθαι για το θέμα της ΑΤΑ, οι ηγεσίες των συντεχνιών αποχώρησαν χωρίς να αναφέρουν οτιδήποτε.

Στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας και άρχισε γύρω στις 12.00, συμμετείχαν ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσα, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου και ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατής Ματθαίου.

Μετά τη συνάντηση με τις συντεχνίες, αναμένεται να ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και στη συνέχεια θα καθοριστεί νέα συνάντηση, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, του Υπουργού με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουν από κοινού οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ για καλύτερο συντονισμό και λήψη αποφάσεων για βασικά ζητήματα, με προεξάρχον θέμα αυτό της ΑΤΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ