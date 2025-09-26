Μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν την ομιλία Νετανιάχου - Δείτε βίντεο

Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.



Δείτε σχετικό βίντεο

«Πέρυσι σας έδειξαν αυτό τον χάρτη που έδειχνε την πορεία του άξονα του κακού από το Ιράν. Ο άξονας που απειλούσε την σταθερότητα του πλανήτη αλλά και της χώρας μου. Χτυπήσαμε τους Χούθι – ακόμη και εχθές, διαλύσαμε τη Χαμάς, πλήξαμε την Χεζμπολάχ – θα θυμάστε τους βομβητές – πήραν νομίζω το μήνυμα και φυσικά ελέγχουμε την κατάσταση στην Συρία και πάνω από όλα διαλύσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το συμβατικό οπλοστάσιο του Ιράν» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.



Δείτε live την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού

«Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ που δεσμεύθηκε στον αγώνα μας και ήταν εκεί για να σώσουμε μαζί εκατομμύρια ζωές. Πρέπει να μείνουμε όμως σε απόλυτη εγρήγορση. Το Ιράν δεν πρέπει να βρεθεί ξανά σε θέση να εμπλουτίσει από την αρχή ουράνιο. Οι κυρώσεις πρέπει να επανέλθουν, πρέπει να διαλύσουμε οποιαδήποτε πιθανότητα επανόδου. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Τα βασικά στοιχεία της Χαμάς παρά τις απώλειες βρίσκονται και σήμερα στην Πόλη της Γάζας και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε από τις 7 Οκτωβρίου και θα το κάνουμε» συνέχισε ο Νετανιάχου, ενώ όπως γνωστοποίησε, η καρφίτσα που φορά στο πέτο του, αντιστοιχεί σε έναν QR κωδικό με ειδικό βίντεο, που φέρει μήνυμα «γιατί πολεμάμε και θα κερδίσουμε».



Στην αναφορά του για τους ομήρους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Θα μιλήσω κατευθείαν στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα πρώτα στα εβραϊκά και μετά στα Αγγλικά από το βήμα και θα με ακούσουν από τα μεγάφωνα που έχουμε τοποθετήσει εντός της Γάζας. Είμαι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν σας έχουμε ξεχάσει δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα