Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν σημείωσε ότι διαπιστώνει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στη Φλόριντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως μπορεί να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός που θα οδηγήσει σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσιάζει το πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που οικοδομεί η Ουκρανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταπολεμική πορεία της χώρας, κάνοντας λόγο για έναν κοινό αναπτυξιακό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2040, ο οποίος στοχεύει στη μακροπρόθεσμη ευημερία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο που διαμορφώνεται από κοινού με την Ουάσινγκτον ενσωματώνει βασικές παραμέτρους μιας συνολικής συμφωνίας που αφορά τις επενδύσεις και τη μελλοντική οικονομική ανάκαμψη. Στο επίκεντρο τίθενται στρατηγικοί εθνικοί στόχοι, όπως η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, η επιστροφή των εκτοπισμένων πολιτών, η ενίσχυση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και σε πολιτικές που διασφαλίζουν τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Ο Ζελένσκι εκτιμά ότι το κόστος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σύμπλευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς τη δημιουργία ενός πλέγματος χρηματοδοτικών μηχανισμών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Ταμείο Ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, μια κρατική επενδυτική πλατφόρμα, το Ταμείο Ανάπτυξης της χώρας, καθώς και ένα Ταμείο Ανάπτυξης και Ευκαιριών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη σύσταση Ταμείου Ανθρώπινου Κεφαλαίου, με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής των Ουκρανών πολιτών στην πατρίδα τους.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία δεν ήταν εκείνη που προκάλεσε τον πόλεμο, αποδίδοντας πλήρως την ευθύνη στη Ρωσία. Υπενθυμίζει ότι το Κίεβο στήριξε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός και έχει αποδεχθεί σειρά συμβιβασμών, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί τόσο στα υπό διαμόρφωση κείμενα συμφωνίας όσο και στο 20σέλιδο σχέδιο ειρήνης της ουκρανικής πλευράς, υπογραμμίζοντας τη βούληση της χώρας να προχωρήσει σε κάθε αναγκαίο βήμα για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως σημειώνει, βασική επιδίωξη της Ουκρανίας παραμένει η παύση των εχθροπραξιών και η επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση, απαιτείται η έμπρακτη στήριξη της διεθνούς κοινότητας και ιδίως της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι επισημαίνει ότι οι δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας εξακολουθούν να είναι περιορισμένες, όπως και ο διαθέσιμος στρατιωτικός εξοπλισμός και η χρηματοδότηση, παρά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας και κυρίως της παραγωγής drones.

Αναφερόμενος στη στάση της Μόσχας, υποστηρίζει ότι, ενώ το Κίεβο επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση, η Ρωσία δείχνει πρόθεση να συνεχίσει τον πόλεμο. Τονίζει ότι μόνο μια ενιαία στάση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλευρό της Ουκρανίας μπορεί να ανακόψει τις επιδιώξεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση στήριξη προς τη Ρωσία θα παρατείνει τη σύγκρουση και θα δημιουργήσει κινδύνους με παγκόσμιες προεκτάσεις, καθώς – όπως υπογραμμίζει – η ρωσική επιθετικότητα δεν θα περιοριστεί στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε σχέση με εκλογικές διαδικασίες ή ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Ο Ζελένσκι τονίζει ότι απαιτείται απόλυτη ασφάλεια του εναέριου χώρου και της επικράτειας στο σύνολό της, με παρουσία διεθνών παρατηρητών σε κάθε σημείο της χώρας. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της ουκρανικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει να διευκολύνει τη συμμετοχή στην ψηφοφορία Ουκρανών που βρίσκονται στη ρωσική επικράτεια ή σε προσωρινά κατεχόμενες περιοχές, προκειμένου στη συνέχεια να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των εκλογών.

Οι «κόκκινες γραμμές» και η Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σαφείς «κόκκινες γραμμές» για την Ουκρανία και τον λαό της, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι εξετάζονται προτάσεις συμβιβασμού σε εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως τα εδαφικά και το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνει ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς την ενημέρωση των πολιτών, καθώς ο τελικός λόγος ανήκει στον ουκρανικό λαό, είτε μέσω δημοψηφίσματος είτε μέσω θεσμικών διαδικασιών.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνει ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας αποτελούν το κρισιμότερο ζήτημα για το Κίεβο. Όπως σημειώνει, οι πρόσφατες μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη στάση της Μόσχας. Υπό αυτές τις συνθήκες, τονίζει, δεν μπορεί να τεθεί θέμα εκλογών ή δημοψηφισμάτων χωρίς αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

Τέλος, ο Ζελένσκι επαναφέρει την ανάγκη για ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις κλιμακώνονται τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα.

Πηγή: skai.gr