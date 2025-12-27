Τραγωδία στη Φλόριντα: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και τραυμάτισε σοβαρά τη 13χρονη κόρη του

Σύμφωνα με στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι, ο Kenney είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Crystal έστειλε το 12χρονο αγόρι τους σε γείτονα για βοήθεια, αλλά τη στιγμή που έφευγε ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα νεκρή από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ η 13χρονη ήταν σοβαρά τραυματισμένη. Η ίδια περιέγραψε ότι παρακάλεσε να μην τη σκοτώσει, αλλά πυροβολήθηκε παρ’ όλα αυτά. Ο σερίφης χαρακτήρισε την επιβίωσή της ως «Χριστουγεννιάτικο θαύμα», αφού μία σφαίρα διαπέρασε το πρόσωπό της και βγήκε από το πάνω μέρος του κεφαλιού.

Μετά την επίθεση, ο Jason Kenney κατευθύνθηκε στο πατρικό του και αυτοκτόνησε όταν τον εντόπισαν οι αρχές. Τα τρία παιδιά της οικογένειας βρίσκονται τώρα υπό τη φροντίδα των παππούδων τους, με τη 13χρονη να παραμένει σοβαρά αλλά σταθερά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: thepressroom.gr