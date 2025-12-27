Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Φλόριντα: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και τραυμάτισε σοβαρά τη 13χρονη κόρη του

 27.12.2025 - 20:07
Μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην Κομητεία Polk της Φλόριντα, όταν ένας 47χρονος άνδρας, ο Jason Kenney, πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, Crystal Kenney, και τραυμάτισε σοβαρά τη 13χρονη θετή του κόρη, έπειτα από καβγά για το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια αγώνα NFL.

Σύμφωνα με στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι, ο Kenney είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Crystal έστειλε το 12χρονο αγόρι τους σε γείτονα για βοήθεια, αλλά τη στιγμή που έφευγε ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα νεκρή από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ η 13χρονη ήταν σοβαρά τραυματισμένη. Η ίδια περιέγραψε ότι παρακάλεσε να μην τη σκοτώσει, αλλά πυροβολήθηκε παρ’ όλα αυτά. Ο σερίφης χαρακτήρισε την επιβίωσή της ως «Χριστουγεννιάτικο θαύμα», αφού μία σφαίρα διαπέρασε το πρόσωπό της και βγήκε από το πάνω μέρος του κεφαλιού.

Μετά την επίθεση, ο Jason Kenney κατευθύνθηκε στο πατρικό του και αυτοκτόνησε όταν τον εντόπισαν οι αρχές. Τα τρία παιδιά της οικογένειας βρίσκονται τώρα υπό τη φροντίδα των παππούδων τους, με τη 13χρονη να παραμένει σοβαρά αλλά σταθερά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

