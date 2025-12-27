Ecommbx
Στο 0 απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Έρχονται παγετός, βροχές και καταιγίδες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο 0 απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Έρχονται παγετός, βροχές και καταιγίδες

 27.12.2025 - 20:36
Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και στα προσήνεμα κυματώδης.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα ενώ από την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

 27.12.2025 - 20:17
Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

