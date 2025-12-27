Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ τη Δευτέρα στη Φλόριντα - Η πέμπτη μέσα στη χρονιά
ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ τη Δευτέρα στη Φλόριντα - Η πέμπτη μέσα στη χρονιά

 27.12.2025 - 17:49
Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ τη Δευτέρα στη Φλόριντα - Η πέμπτη μέσα στη χρονιά

Μία ημέρα μετά την -εκτός κάποιου απροόπτου- συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, για πέμπτη φορά μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο Κυριακή στις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον στενό σύμμαχό.

«Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα έρθει να με δει στη Φλόριντα», είχε δηλώσει ο Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφερόμενος στο Μαρ-α-Λάγκο. «Θέλει να με δει», σχολίασε τότε ο ίδιος.

Η ατζέντα των συνομιλιών τους αναμένεται να είναι φορτωμένη, με συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το Ιράν, τον άσπονδο εχθρό του Ισραήλ, μετά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο. Αναμένεται επίσης να συζητήσουν για τη Συρία, τη Χεζμπολάχ και, το πιο σημαντικό, την εκεχειρίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση και οι περιφερειακοί μεσολαβητές, με επικεφαλής την Αίγυπτο και το Κατάρ, ζητούν επιτάχυνση της διαδικασίας για την έναρξη αυτής της νέας φάσης.

Βασισμένη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ υπό την εποπτεία του Τραμπ, η εκεχειρία έθεσε τέλος σε δύο χρόνια ενός θανατηφόρου και καταστροφικού πολέμου τον Οκτώβριο, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η δεύτερη φάση απαιτεί τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού κινήματος, τη σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από όλη τη Γάζα, τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτά τα ακανθώδη ζητήματα, το Ισραήλ απαιτεί την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τα λείψανά του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ανακοινώσει μια κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών - την σχεδιασθείσα μεταβατική αρχή για τη Γάζα - το συντομότερο δυνατό.

Ο ιστότοπος τονίζει ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι «απογοητεύονται όλο και περισσότερο από τις ενέργειες του Νετανιάχου που υπονομεύουν την εύθραυστη εκεχειρία και την ειρηνευτική διαδικασία».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο
Θλίψη στην Λευκωσία… «έσβησε» η 47χρονη Ελένη – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook
Συγκινεί η χαροκαμένη μάνα του Θανάση: «Μου λείπεις πολύ αγόρι μου ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες»
Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ
Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή – Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νοσοκομείο στη Γλασκώβη ξεκινά έρευνα μετά από αποτέφρωση λάθος σορού

 27.12.2025 - 17:42
Επόμενο άρθρο

Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε στα βορειοανατολικά της Ταϊβάν

 27.12.2025 - 18:21
Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν θέλει ειρηνική λύση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

  •  27.12.2025 - 20:17
Νέοι κανόνες για Κύπριους ταξιδιώτες στην Τουρκία – Τι αλλάζει από το 2026

Νέοι κανόνες για Κύπριους ταξιδιώτες στην Τουρκία – Τι αλλάζει από το 2026

  •  27.12.2025 - 11:06
Χριστούγεννα με αυξημένη κίνηση στα ΤΑΕΠ – 422 επείγουσες κλήσεις σε τρεις μέρες - Σε ετοιμότητα τα δημόσια νοσηλευτήρια

Χριστούγεννα με αυξημένη κίνηση στα ΤΑΕΠ – 422 επείγουσες κλήσεις σε τρεις μέρες - Σε ετοιμότητα τα δημόσια νοσηλευτήρια

  •  27.12.2025 - 11:53
Ανασύρθηκαν οι σοροί των ορειβατών από τα Βαρδούσια: Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία

Ανασύρθηκαν οι σοροί των ορειβατών από τα Βαρδούσια: Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία

  •  27.12.2025 - 17:20
Ανάσα ζωής από τους αιμοδότες – Νέα έκκληση για αίμα ενόψει των εορτών

Ανάσα ζωής από τους αιμοδότες – Νέα έκκληση για αίμα ενόψει των εορτών

  •  27.12.2025 - 12:27
Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή – Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή – Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

  •  27.12.2025 - 11:28
Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

  •  27.12.2025 - 15:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κλείνει η πρώτη ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - Το who is who του Τόσιτς!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κλείνει η πρώτη ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - Το who is who του Τόσιτς!

  •  27.12.2025 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα