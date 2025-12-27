Νοσοκομείο στη Γλασκώβη ξεκινά έρευνα μετά από αποτέφρωση λάθος σορού

Η λανθασμένη παράδοση του πτώματος από το νοσοκομείο στην εταιρεία κηδειών ανακαλύφθηκε μόνο μετά την τελετή κηδείας και την αποτέφρωση.

Το περιστατικό είχε διπλό αντίκτυπο, προκαλώντας βαθιά αναστάτωση τόσο στην οικογένεια της σορού που αποτεφρώθηκε, όσο και σε δεύτερη οικογένεια, η οποία δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει τον άνθρωπό της όπως προβλεπόταν.

Σύμφωνα με τον Guardian, oι υπεύθυνοι του NHS ζήτησαν συγγνώμη στις δύο οικογένειες που επλήγησαν από το λάθος στο Queen Elizabeth University Hospital, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σκωτίας. Το νοσοκομείο υπάγεται στο NHS Greater Glasgow and Clyde, το οποίο παραδέχθηκε ότι το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Όπως έγινε γνωστό, δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και επισήμανσης των σορών πριν από τη μεταφορά τους από το νεκροτομείο. Για το συμβάν, που φέρεται να σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, ενώ το προσωπικό που εμπλέκεται έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Queen Elizabeth βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο δημόσιας έρευνας, έπειτα από σειρά κρουσμάτων λοιμώξεων και ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για τα συστήματα ύδρευσης και εξαερισμού, μόλις τρία χρόνια μετά την κατασκευή του το 2015.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Τζέιν Γκραντ, η οποία ηγήθηκε του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού την περίοδο 2017-2025, είχε δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του νοσοκομείου με τις οικογένειες των ασθενών, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα