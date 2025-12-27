Ανασύρθηκαν οι σοροί των ορειβατών από τα Βαρδούσια: Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία

Οι διασώστες, τους εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.

H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, στον Alpha μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κ. Μακροκωστόπουλος ο οποίος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στο όρος Βαρδούσια.

Στην ερώτηση αν βρέθηκαν όλοι μαζί ο πρόεδρος της κοινότητας τόνισε: «Βρέθηκαν στην αρχή οι τρεις και μετά λίγο πιο κάτω σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο τέταρτος. Πιθανόν ο θάνατός τους να προήλθε από ασφυξία γιατί τους παρέσυρε αρκετά μέτρα από το μονοπάτι. Δεν έπεσαν σε χαράδρα, όπως ήταν η πλαγιά του βουνού, ήρθε η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε μαζί, οπότε ενδέχεται να μην πεθάνανε από τραύματα αλλά από ασφυξία. Δυστυχώς φύγανε τέσσερα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ, που αγαπούσαν το χωριό, την περιοχή ερχόντουσαν συνέχεια και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ».

«Τα παιδιά ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων πολύ πρωί, είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία λιακάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους. Για να φτάσουν στην κορυφή έχει διάφορες διαδρομές και αρκετά μονοπάτια, επέλεξαν ένα από αυτά για να πάνε. Δυστυχώς ήτανε και το μοιραίο μονοπάτι, ήταν κακή επιλογή» πρόσθεσε.

Πίσω από την πολύωρη αγωνία, τις έρευνες σε αντίξοες συνθήκες και το δραματικό τέλος, βρίσκονταν τέσσερις άνθρωποι με διαδρομές, όνειρα και κοινό παρονομαστή την αγάπη για την ορειβασία.

Ο Θανάσης Κολοτούρος

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ηλείας ο θάνατος του Θανάση Κολοτούρου, 55 ετών, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο άτυχος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο 55χρονος βρέθηκε θαμμένος κάτω από τη χιονοστιβάδα, μαζί με ακόμη τρεις ορειβάτες - δύο άνδρες και μία γυναίκα- σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια απαιτητική χειμερινή διαδρομή στα Βαρδούσια, όμως από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους.

Συγκλονίζει το στοιχείο ότι στην ίδια εξόρμηση, σύμφωνα με το patrisnews.gr επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές, αποφεύγοντας οριακά να προστεθεί ακόμη ένα όνομα στη λίστα των θυμάτων.

Γιώργος Δόμαλης – Ο επικεφαλής της ομάδας

Ο Γιώργος Δόμαλης

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, με μεγάλη εμπειρία στο βουνό, που γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή. Όπως ανέφεραν φίλοι του, διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή.



Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στον Γιώργο Δόμαλη και στην εξόρμηση της παρέας: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανέβηκαν στο βουνό». Άλλος ορειβάτης ανέφερε: «Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο».





Η εταιρεία στην οποία εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση για τον χαμό του, γράφοντας: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της θυγατρικής εταιρείας μας Novelcosmos και καλό φίλο μας Γιώργο Δόμαλη που χάθηκε στο ορειβατικό δυστύχημα στα Βαρδούσια. Θερμά συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους του».



Κωνσταντίνος Πατίκας – Ο άνθρωπος της τεχνολογίας και των extreme sports Ο Κωνσταντίνος Πατίκας Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από κανάλι στο YouTube.



Θεοδώρα Καπλάνη - Η δασκάλα που αγαπούσε τη φύση Η Δώρα Καπλάνη Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο θάνατος της Θεοδώρας Καπλάνη, 31 ετών, εκπαιδευτικού, που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.



Η Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς μιλούν για μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.



Οι γονείς της έμαθαν τα τραγικά νέα από την Πυροσβεστική και τους ορειβάτες που είχαν επικοινωνήσει με την ομάδα λίγες ώρες πριν τη μοιραία ανάβαση. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για μια έμπειρη ορειβάτισσα η οποία συνήθιζε να μην τους αποκαλύπτει τις εξορμήσεις της μέχρι να κατέβει από το βουνό με ασφάλεια.



«Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο 'περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό'. Αλλά δεν μας είπε πού. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή. Στις 24 του μηνός μιλήσαμε τελευταία φορά που μας πήρε και μας είπε ότι θα ανέβει. Τώρα τελευταία έκανε παρέα με έναν ορειβάτη από το Άργος και ανέβαιναν τα βουνά. Έκανε πάνω από 7 χρόνια ορειβασία, είχε 30 μετάλλια. Ήταν έμπειρη» είπε στο protothema.gr ο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας ενώ περιέγραψε και τις συνθήκες του δυστυχήματος στα Βαρδούσια.



«Το βουνό το ήξεραν. Ο ένας ήταν χρόνια εκεί και τον γνώριζε καλά τον Κόρακα. Αλλά τους γέλασε ο καιρός. Είχε όλη την ημέρα ήλιο, μετά γύρισε ο καιρός, έβρεξε και αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι. Είχαν φτάσει στα 2.300 μέτρα και ήθελαν ακόμη 200 μέτρα και εκεί έγινε η ζημιά, που συνέχισαν για να προλάβουν» ανέφερε ο ίδιος.



Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.



Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση "Κίρρα" Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.



