Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ
LIKE ONLINE

Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

 27.12.2025 - 07:58
Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

Με μια επική επετειακή κατασκευή, η Disney+ και το Hulu γιορτάζουν την 35η επέτειο της ταινίας Μόνος Στο Σπίτι (Home Alone) κατακτώντας ρεκόρ.

Η κατασκευή στο Λος Άντζελες είναι και το μεγαλύτερο σπίτι από τζίντζερμπρεντ στον κόσμο και έχει βασιστεί ως σχέδιο στο σπίτι της οικογένειας ΜακΆλιστερ.

Εκπρόσωπος των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε στις 18 Δεκεμβρίου ότι η κατασκευή, η οποία έχει μήκος 9,7 μέτρα, πλάτος 17,5 μέτρα και ύψος 6,8 μέτρα, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2013.

Η κατασκευή, η οποία εκτίθεται στο Χόλιγουντ δημιουργήθηκε σε οκτώ μέρες και χρησιμοποιήθηκαν 7.350 λίβρες αλεύρι, περισσότερα από 6.600 αυγά, 20 γαλόνια βρώσιμης κόλλας ζαχαροπλαστικής και 10 λίβρες ζαχαρόπαστας.

Στην ταινία του 1990 ο ήρωας Μακόλεϊ Κάλκιν (Κέβιν ΜακΚάλιστερ) προσπαθεί να προστατεύσει το σπίτι της οικογένειάς του από δύο διαρρήκτες.

«Η Disney+ είναι ενθουσιασμένη που γιορτάζει μια ταινία που έχει γίνει ένα τόσο σημαντικό εορταστικό θέαμα για τις οικογένειες παντού, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου» είπε για το ρεκόρ ο Ζακ Ζερόμ, αντιπρόεδρος στρατηγικής μάρκετινγκ της εταιρείας.

«Ανυπομονούμε να φέρουμε στοιχεία από την ταινία στον πραγματικό κόσμο, ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα ζήσει από κοντά» σημείωσε.

Το πραγματικό σπίτι στο Σικάγο, όπου έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας χτίστηκε το 1921 και πουλήθηκε νωρίτερα φέτος για 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ζαχαρίας Ζαχαρίου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Πέπλο μυστηρίου: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό - Όσα δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποτισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν - Έπεσαν σε χιονοθύελλα - Το χρονικό
Νέα εποχή στα e-mail ετοιμάζει η Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

 27.12.2025 - 07:50
Επόμενο άρθρο

Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

 27.12.2025 - 08:16
Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις κάμερες στα σχολεία θέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), υπενθυμίζοντας με νέα εγκύκλιο τις δεσμευτικές οδηγίες που οφείλουν να τηρούν οι σχολικές μονάδες σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και χρήση κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

  •  27.12.2025 - 07:24
Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

  •  27.12.2025 - 07:29
Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

  •  27.12.2025 - 07:18
Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

  •  27.12.2025 - 07:37
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

  •  27.12.2025 - 07:50
Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

  •  27.12.2025 - 08:16
Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

  •  27.12.2025 - 08:22
Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

  •  27.12.2025 - 07:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα