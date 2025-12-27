Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

 27.12.2025 - 07:50
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου,  σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Στεφάνου Πρωτομάρτυρος, Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα*,
  • Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής,
  • Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα.

Άγιος Στέφανος Πρωτομάρτυρας

Άγιος της Χριστιανικής Εκκλησίας που αποκαλείται «πρωτομάρτυρας», επειδή πρώτος αυτός μαρτύρησε για τον Χριστό.

Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος και ο πλέον διακεκριμένος από τους επτά διακόνους, που είχαν εκλεγεί και χειροτονηθεί από τους αποστόλους να βοηθούν με κοινά γεύματα και με κάθε άλλο μέσο τους φτωχούς, τα ορφανά και τις χήρες. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα και την εν γένει χριστιανική δράση του. Οι Ιουδαίοι, βλέποντας τη δραστηριότητά του και φοβούμενοι τη δράση του, τον διέταξαν να σταματήσει το κήρυγμα.

Αυτός τους αγνόησε και συνέχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Τότε, κάποιοι μισαλλόδοξοι Ιουδαίοι τον συκοφάντησαν ότι βλασφημούσε τον Θεό, το Ναό του Σολομώντος και τον προφήτη Μωυσή. Με την κατηγορία αυτή συνελήφθη και σύρθηκε ενώπιον του Ιουδαϊκού Συνεδρίου για να απολογηθεί και να δικασθεί. Ο Στέφανος με θάρρος υπερασπίστηκε την πίστη του και κατηγόρησε τους Ιουδαίους, ότι φάνηκαν σκληροί στους προφήτες, τους οποίους σκότωσαν, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους του Θεού, ενώ επιχειρηματολόγησε για τη θεότητα του Χριστού.

Το μόνο που κατάφερε ο Στέφανος ήταν να εξοργίσει ακόμη περισσότερο τους κατηγόρους του, οι οποίοι τον άρπαξαν από την αίθουσα του Συνεδρίου και τον οδήγησαν έξω από την Ιερουσαλήμ, όπου άρχισαν να τον λιθοβολούν.

Ο Στέφανος ατάραχος δέχθηκε το λιθοβολισμό με τα λόγια «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα νου» και γονατισμένος προσευχόταν για τους διώκτες του, λέγοντας: «Κύριε μη καταλογίσεις σ’ αυτούς αυτή την αμαρτία». Αμέσως μετά παρέδωκε το πνεύμα του. Τη σκηνή του λιθοβολισμού παρακολούθησε κι ένας νεαρός Φαρισαίος, ονόματι Σαύλος, ο οποίος φύλαγε τα ρούχα των λιθοβολούντων και επιδοκίμασε την εκτέλεση του Στέφανου.

Ήταν ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος. Κατά την παράδοση, το λείψανο του πρωτομάρτυρα Στέφανου μεταφέρθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Άγιος Στέφανος είναι πολιούχος της Σκύδρας και της Αρναίας.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ζαχαρίας Ζαχαρίου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο και η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Πέπλο μυστηρίου: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό - Όσα δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποτισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν - Έπεσαν σε χιονοθύελλα - Το χρονικό
Νέα εποχή στα e-mail ετοιμάζει η Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

 27.12.2025 - 07:37
Επόμενο άρθρο

Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

 27.12.2025 - 07:58
Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις κάμερες στα σχολεία θέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), υπενθυμίζοντας με νέα εγκύκλιο τις δεσμευτικές οδηγίες που οφείλουν να τηρούν οι σχολικές μονάδες σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και χρήση κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

Κάμερες στα σχολεία μόνο με όρους: Το ΥΠΑΝ βάζει φρένο - Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες

  •  27.12.2025 - 07:24
Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο

  •  27.12.2025 - 07:29
Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Σκηνικό χειμώνα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

  •  27.12.2025 - 07:18
Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

  •  27.12.2025 - 07:37
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

  •  27.12.2025 - 07:50
Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

Άλογο το ’σκασε και έκανε βόλτα στον Πρωταρά - Το βίντεο που έκανε τον γύρο του Facebook

  •  27.12.2025 - 08:16
Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

  •  27.12.2025 - 08:22
Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

Μόνος στο Σπίτι: Ρεκόρ για το επετειακό γιγαντιαίο σπίτι από τζίντζερμπρεντ των ΜακΆλιστερ

  •  27.12.2025 - 07:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα