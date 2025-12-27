Τα τριήμερα του 2026 και οι αργίες που «χάνονται» επειδή πέφτουν Σάββατο

Σε σύγκριση με το έτος που ολοκληρώνεται, το νέο ημερολόγιο είναι φτωχότερο κατά δύο αργίες. Ο Δεκαπενταύγουστος το 2026 συμπίπτει με Σάββατο, ενώ και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει επίσης Σάββατο, περιορίζοντας τις ευκαιρίες για επιπλέον ρεπό.

Στον αντίποδα, θετικό στοιχείο αποτελεί η Πρωτομαγιά, η οποία το 2026 εορτάζεται Παρασκευή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο και προσφέροντας μια από τις λίγες «ανάσες» στο εορταστικό ημερολόγιο της χρονιάς.

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα:

- 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

- 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

- 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)



Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα



Η αργία της Καθαράς Δευτέρας

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026.



Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Το 2026 το ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ το Καθολικό Πάσχα την Κυριακή 5 Απριλίου.



Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου



Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου



Μάρτιος



Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου



Απρίλιος



Επέτειος Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ: Τετάρτη 1η Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου



Μάιος



Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου



Ιούνιος



Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)



Αύγουστος



Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου



Οκτώβριος



Επέτειος Ανεξαρτησίας: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου



Δεκέμβριος



Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου