Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο - «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»
ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο - «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»

 26.09.2025 - 16:39
Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο - «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»

Το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου μια 30χρονη μητέρα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αυλώνα πως καθώς παρέλαβε τον 3χρονο γιο της από ιδιωτικό σχολείο διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό και είχε ένα σημάδι στο χείλος του.

Αρχικά τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα υποστήριξαν ότι τα σημάδια προκλήθηκαν από τον Διευθυντή του σχολείου, στην προσπάθειά του να προστατέψει τον γιο της από το να χτυπήσει στην πόρτα καθώς έτρεχε, την στιγμή που χτυπούσε το κουδούνι.

Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας άλλη δασκάλα του ίδιου σχολείου τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα, και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.

Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία για εξέταση του παιδιού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Σε αναμονή της νομικής συμβουλής σε σχέση με το αίτημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CINEA, για επιστροφή της χορηγίας, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε για το τερματικό στο Βασιλικό, βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές από τους Βρετανούς ειδικούς που τις συμβουλεύουν και «θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν Υπουργείο Ενέργειας, πλέον, μετά από τη νομική συμβουλή». Ερωτηθείς αν υπάρχει και το ενδεχόμενο έφεσης επί της απόφασης, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τη νομική συμβουλή και στη συνέχεια να εξετάσουμε πως θα προχωρήσουμε. Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το θέμα αυτό εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο και προέκυψε από καταγγελία προφανώς για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία.

