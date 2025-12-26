Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Από τη μία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με κοινή ανακοίνωσή τους, είχαν αναφέρει ότι η απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού δεν συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων. Από την άλλη, η ΟΕΒ είχε προειδοποιήσει ότι είναι πιθανόν για ορισμένες επιχειρήσεις να τεθεί θέμα βιωσιμότητας ή για άλλες θέμα μετακύλισης της αύξησης στις τιμές.

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις, ο Υπουργός είπε ότι «ακριβώς αυτό είναι ενδεικτικό της φιλοσοφίας, που είναι σεβαστή, της κάθε πλευράς. Οι μεν εργοδότες λεν ότι θα επηρεάσει την κερδοφορία, οι δε συντεχνίες ότι είναι χαμηλότερο από αυτό που έπρεπε να είναι».

Όπως εξήγησε, είχε γίνει μια προεργασία με μια τεχνική επιτροπή, στην οποία μετείχαν όλοι οι εταίροι, εργοδότες, συντεχνίες και το κράτος. «Η Επιτροπή αυτή μου έστειλε την τελική εισήγησή της, η οποία ήταν εισήγηση των τεχνοκρατών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές, εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις των δύο πλευρών. Με βάση τα δεδομένα που είχαν επεξεργαστεί, κατέληξαν σε μια εισήγηση, η οποία είχε ένα εύρος της τάξης των €1.077-€1.115 για τον κατώτατο μισθό μετά τους έξι μήνες και €969-€1.003 για τον αρχικό κατώτατο μισθό».

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος έκανε ακόμα έναν γύρο επαφών με τις ηγεσίες όλων των οργανώσεων. «Κατέληξα στο τέλος ότι η πιο ενδεικτική λύση θα ήταν το €1.088 και €979 αντίστοιχα. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένοι, αλλά αυτό δείχνει ότι καμιά πλευρά δεν μπορεί να πει ότι ήταν η απόφαση μεροληπτική υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς», είπε.

Υπογράμμισε ότι αυτό που μέτρησε περισσότερο ήταν η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός για να καλυτερεύσει το βιοτικό επίπεδο των χαμηλά αμειβομένων, και, ταυτόχρονα, να μην είναι κάτι επικίνδυνο για την επιχειρηματικότητα. «Βρήκαμε τη χρυσή, κατά την άποψή μας, τομή, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Μουσιούττας.

Επίσης, πρόσθεσε, η τεχνική επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της με τον νέο χρόνο, έχοντας μπροστά της δύο χρόνια, για να δει όλες τις πτυχές του θέματος, «και για όλα αυτά που αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους οι συντεχνίες και οι εργοδότες, θα δει το ζήτημα της απόδοσης του ωριαίου μισθού και άλλα θέματα, τα οποία δεν υπήρξε η δυνατότητα να συζητηθούν στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε ενώπιον μας για να ανακοινώσουμε τον κατώτατο μισθό».

Ερωτηθείς αν το Υπουργείο διεξάγει ελέγχους για την ορθή εφαρμογή του θεσμού, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι έλεγχοι γίνονται καθημερινά, όχι μόνο για αυτή τη νομοθεσία, αλλά και για την αδήλωτη εργασία και για πολλές άλλες νομοθεσίες, από την Υπηρεσία Επιθεώρησης του Υπουργείου, η οποία έχει αυξήσει τις επιθεωρήσεις και υπάρχει και αύξηση των καταγγελιών. «Είμαι σίγουρος ότι η υπηρεσία, μέσα στους ελέγχους που κάνει για άλλες νομοθεσίες, είναι και αυτό το θέμα και για οτιδήποτε υπάρχει ακολουθούμε τη νομοθεσία».

Όσον αφορά την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, που αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, είπε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο συζήτησης που υπήρχε από πιο παλιά. «Είχα κάνει ξεκάθαρο σε όλους ότι λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος, και λόγω του ότι δεν έτυχε επεξεργασίας στην τεχνική επιτροπή, αυτό θα ξεκινήσει να συζητείται αρχές του χρόνου, στην τεχνική επιτροπή που θα συνεχίσει να εργάζεται», σημείωσε.

Ο κ. Μουσιούττας, τόνισε επίσης ότι ο ίδιος πρότεινε στους κοινωνικούς εταίρους το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα να συνέρχεται σε τακτική βάση, με καθορισμένη ατζέντα, «για να συζητούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να ακούμε εισηγήσεις, ούτως ώστε να γίνονται όλοι από το αρχικό στάδιο κοινωνοί των διαφόρων θεμάτων που θα έχουμε να συζητήσουμε ή να επιλύσουμε», σημειώνοντας ότι «το να συζητάς και να ακούς απόψεις είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσεις να καταλήξεις στην πιο αποδεκτή απόφαση σε οποιοδήποτε θέμα έχεις ενώπιον σου». Όπως είπε, είναι κάτι που όλοι οι εμπλεκόμενοι στους οποίους το εισηγήθηκε είδαν με θετικό μάτι.

Ερωτηθείς ποια είναι η μεγάλη πρόκληση του Υπουργείου για τη νέα χρονιά, είπε ότι «έχουμε ενώπιον μας τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση». Σημείωσε ότι έχει αρκετή προεργασία, «είμαστε όμως σε αρχικά στάδια. Ενημερώνομαι από τους υπηρεσιακούς εντός των ημερών. Με τον τρόπο που ανέφερα προηγουμένως, μέσω του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα ξεκινήσει η συζήτηση των διαφόρων φάσεων της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης».

Όπως επισήμανε, η τελευταία φορά που έγινε μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ήταν το 1981. Η μεταρρύθμιση, είπε ο Υπουργός, θα προβλέπει μέτρα ώστε να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις υπάρχουν, αλλά και να αυξηθούν οι συντάξεις σε σημείο που να καλυτερεύει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ