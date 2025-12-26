Ecommbx
LIKE ONLINE

Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη

 26.12.2025 - 14:13
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη

Μια νέα μέθοδος εξαπάτησης, η οποία σχετίζεται με κατ’ οίκον παραδόσεις δεμάτων, εξαπλώνεται γοργά σε ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας, αρκετοί πολίτες έχουν πέσει θύματα εγκληματικών κυκλωμάτων που εμφανίζονται ως οδηγοί διανομών - είτε με άνθη, είτε με δέματα.

 

Ο τρόπος δράσης τους βασίζεται στην αιφνιδιαστική προσέγγιση στην πόρτα του σπιτιού, όπου οι απατεώνες ενημερώνουν το θύμα ότι απαιτείται ένα μικρό «τέλος παράδοσης». Επιμένουν μάλιστα ότι η πληρωμή πρέπει να γίνει επιτόπου, αποκλειστικά με κάρτα. Από τη στιγμή που ο ανυποψίαστος πολίτης τους παραδώσει την κάρτα του ή την περάσει σε μια φορητή συσκευή, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία του και, στη συνέχεια, στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Πακετάρισμα

Οι αρχές αναφέρουν περιστατικά όπου οι απατεώνες όχι μόνο άδειασαν λογαριασμούς, αλλά απέσπασαν δάνεια στο όνομα των θυμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σενάριο εξελίχθηκε ακόμη και σε εισβολή στο σπίτι, με στόχο την κλοπή αντικειμένων αξίας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι νόμιμες ηλεκτρονικές αγορές ενημερώνουν πάντα τον πελάτη μέσω email ή SMS για την εξέλιξη και την παράδοση μιας παραγγελίας. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση, θεωρείται μείζωνος σημασίας να μην παραδοθούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού σε άγνωστους διανομείς. Σε πολλές χώρες, η παράδοση δεμάτων δεν επιβαρύνεται οικονομικά τον παραλήπτη - η πληρωμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την αγορά ή την αποστολή.

Σε περίπτωση που κάποιος παραχωρήσει κατά λάθος στοιχεία κάρτας, οι αρχές συνιστούν άμεση επικοινωνία με την τράπεζα, ώστε να αποτραπούν υπεραναλήψεις και δόλιες οικονομικές ενέργειες. Με την εορταστική περίοδο να αυξάνει τον όγκο των διαδικτυακών αγορών, η επαγρύπνηση θεωρείται πιο κρίσιμη από ποτέ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

 

