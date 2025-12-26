Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό με όχημα - Εξετάζεται το τρομοκρατικό κίνητρο

 26.12.2025 - 14:35
Ισραήλ: Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι και εμβολισμό με όχημα - Εξετάζεται το τρομοκρατικό κίνητρο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή (26/12) στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται τρομοκρατική επίθεση.

Η αστυνομία αναφέρει ότι έχει «εξουδετερώσει» τον ύποπτο δράστη.

Ο ύποπτος δράστης πραγματοποίησε μια σειρά από τρεις ξεχωριστές επιθέσεις, σκοτώνοντας έναν 68χρονο πεζό σε τροχαίο ατύχημα και μαχαιρώνοντας θανάσιμα μια νεαρή γυναίκα κοντά σε στάση λεωφορείου στην Εθνική Οδό 71.

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μία από τους νεκρούς είναι 19 ετών. Προφανώς προσπαθούσε να κάνει ωτοστόπ στην περιοχή όταν ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητό του και τη μαχαίρωσε θανάσιμα.

Πριν από αυτό, είχε συγκρουστεί με έναν άλλο οδηγό, τραυματίζοντας ελαφρά τον νεαρό άνδρα.

Αφού μαχαίρωσε τη γυναίκα, ο ύποπτος διέφυγε προς την Αφούλα, αλλά ακινητοποιήθηκε και εξουδετερώθηκε από τις αρχές.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ο ύποπτος δράστης είναι Παλαιστίνιος κάτοικος της πόλης Καμπατίγια, στη βόρεια Δυτική Όχθη, κοντά στην Τζενίν, αναφέρει το Kan.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

