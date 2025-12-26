Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

 26.12.2025 - 16:40
Συνελήφθη 40χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μεταφέρει φύλλα χαρτιού εμποστισμένα με απογορευμένη ουσία στις Φυλακές.

Φύλλα χαρτιού εμποτισμένα με απαγορευμένη ουσία, πιθανόν ναρκωτικά, εντοπίστηκαν στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων, στην κατοχή 40χρονου από τη Λευκωσία, κατά την επίσκεψή του στις Κεντρικές Φυλακές για να επισκεφθεί κρατούμενη, η οποία έχει καταδικαστεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε σωματικό έλεγχο από μέλη του Τμήματος Φυλακών, στο πλαίσιο των αυστηρών και εξωνυχιστικών ελέγχων που εφαρμόζονται κατόπιν σαφών οδηγιών του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Στο μέρος μετέβησαν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου , ενώ ακολουθησε έρευνα στο όχημα και στην οικία του, όπου στο όχημα του εντοπίστηκαν 14 γραμμάρια πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και 2 γραμάρα κοκαίνης, ενώ στην οικία του δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής μηδενικής ανοχής που εφαρμόζεται στις Κεντρικές Φυλακές, μετά από ξεκάθαρες οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης για εντατικοποιητούς και εξονοχιστικούς ελέγχους, οι οποίοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

