Η Αστυνομία καλεί το κοινό, να είναι ιδιαίτερο προσεκτικό και υπομονετικό κατά τις διακινήσεις του στην περιοχή.
Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στους δρόμους που οδηγούν στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Φικάρδου - Δείτε αναλυτικά
Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Κλήρου – Φικάρδου και Γούρρι – Φικάρδου, λόγω μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Φικάρδου.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Έφυγε» ανήμερα των Χριστουγέννων ο Χριστάκης Νικολάου - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο
Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο - Δείτε βίντεο