Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στους δρόμους που οδηγούν στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Φικάρδου - Δείτε αναλυτικά

 26.12.2025 - 16:33
Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Κλήρου – Φικάρδου και Γούρρι – Φικάρδου, λόγω μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Φικάρδου.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό, να είναι ιδιαίτερο προσεκτικό και υπομονετικό κατά τις διακινήσεις του στην περιοχή.

