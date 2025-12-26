Σοκαριστικό δυστύχημα: Μεθυσμένη οδηγός σκότωσε ολόκληρη οικογένεια - Επέζησε μόνο ο 3χρονος γιος

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 26χρονος Ντιέγκο Πένα Τζούνιορ, η 27χρονη σύζυγός του Λίζμπεθ Ροντρίγκεζ Κοντρέρας και η 5χρονη κόρη τους, Καμίλα Πένα. Μοναδικός επιζών είναι ο 3χρονος γιος της οικογένειας, Ντιεγκίτο.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ το όχημα της οικογένειας κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, υπαίτια για το δυστύχημα φέρεται να είναι η 27χρονη Μάτζεστι Φέιθ Λι, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μετά τη σύλληψή της κρατείται στις φυλακές του Fort Bend County, με εγγύηση που ορίστηκε στο ποσό των 1.050.000 δολαρίων.



Όπως έγινε γνωστό, μητέρα και κόρη πέθαναν ακαριαία στο σημείο του τροχαίου ενώ ο 26χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος.

Όσο για τον Ντιεγκίτο που έμεινε ορφανός μέσα σε μια στιγμή, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.



«Αυτή η τραγωδία είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή όταν οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ και γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές όταν οδηγούμε» δήλωσε ο σερίφης Έρικ Φάγκαν.

