Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκαριστικό δυστύχημα: Μεθυσμένη οδηγός σκότωσε ολόκληρη οικογένεια - Επέζησε μόνο ο 3χρονος γιος
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό δυστύχημα: Μεθυσμένη οδηγός σκότωσε ολόκληρη οικογένεια - Επέζησε μόνο ο 3χρονος γιος

 26.12.2025 - 16:14
Σοκαριστικό δυστύχημα: Μεθυσμένη οδηγός σκότωσε ολόκληρη οικογένεια - Επέζησε μόνο ο 3χρονος γιος

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μια τετραμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα, κατά την επιστροφή της από χριστουγεννιάτικο πάρτι. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 26χρονος Ντιέγκο Πένα Τζούνιορ, η 27χρονη σύζυγός του Λίζμπεθ Ροντρίγκεζ Κοντρέρας και η 5χρονη κόρη τους, Καμίλα Πένα. Μοναδικός επιζών είναι ο 3χρονος γιος της οικογένειας, Ντιεγκίτο.

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε ολόκληρη οικογένεια - Επιβίωσε μόνο ο 3χρονος γιος

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ το όχημα της οικογένειας κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, υπαίτια για το δυστύχημα φέρεται να είναι η 27χρονη Μάτζεστι Φέιθ Λι, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μετά τη σύλληψή της κρατείται στις φυλακές του Fort Bend County, με εγγύηση που ορίστηκε στο ποσό των 1.050.000 δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό, μητέρα και κόρη πέθαναν ακαριαία στο σημείο του τροχαίου ενώ ο 26χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος.

Όσο για τον Ντιεγκίτο που έμεινε ορφανός μέσα σε μια στιγμή, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

«Αυτή η τραγωδία είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή όταν οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ και γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές όταν οδηγούμε» δήλωσε ο σερίφης Έρικ Φάγκαν.

ΠΗΓΗ: parapolitika.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ανήμερα των Χριστουγέννων ο Χριστάκης Νικολάου - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο
Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σχιζοφρένεια: Μια ψυχολόγος αποκαλύπτει 2 πρώιμα σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν

 26.12.2025 - 16:01
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στους δρόμους που οδηγούν στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Φικάρδου - Δείτε αναλυτικά

 26.12.2025 - 16:33
Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

  •  26.12.2025 - 12:56
Θωρακίζεται απέναντι στις φωτιές η Κύπρος - Διαγωνισμός για αγορά τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών

Θωρακίζεται απέναντι στις φωτιές η Κύπρος - Διαγωνισμός για αγορά τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών

  •  26.12.2025 - 10:59
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

  •  26.12.2025 - 16:40
Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

  •  26.12.2025 - 17:39
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

  •  26.12.2025 - 15:21
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

  •  26.12.2025 - 14:54
Υπόθεση σοκ στην Ελλάδα: Συνέλαβαν τον γιο χήρας πρώην Υπουργού για τη δολοφονία - Τη νάρκωσε και την έκαψε

Υπόθεση σοκ στην Ελλάδα: Συνέλαβαν τον γιο χήρας πρώην Υπουργού για τη δολοφονία - Τη νάρκωσε και την έκαψε

  •  26.12.2025 - 12:17
Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

  •  26.12.2025 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα