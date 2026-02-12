Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

 12.02.2026 - 09:13
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

Κλειστές είναι προσωρινά και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά τον Άγιο Τύχωνα, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη γύρω στις 9.00 το πρωί, μεταξύ δύο διερχόμενων αυτοκινήτων.

Τα δύο οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο και γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση τους εκτός του δρόμου. Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμισης της κυκλοφορίας και εξετάσεις.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.

Στη σκηνή κλήθηκε πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά σε νοσοκομείο, ενός προσώπου που επέβαινε στο ένα από τα οχήματα, για σκοπούς ιατρικών εξετάσεων.

Νεότερη ενημέρωση στις 9:30:

Κλειστή παραμένει γύρω στις 9.30 το πρωί, η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά τον Άγιο Τύχωνα, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη γύρω στις 9.00 το πρωί, μεταξύ δύο διερχόμενων αυτοκινήτων.

Τα δύο οχήματα είχαν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Το ένα όχημα έχει ήδη μετακινηθεί εκτός του δρόμου και η αριστερή λωρίδα έχει πλέον δοθεί στην κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμισης της κυκλοφορίας και εξετάσεις, ενώ γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση εκτός δρόμου και του δεύτερου οχήματος.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα
Τύφλα να 'χει ο Άγιος Βαλεντίνος μπροστά στην Τσικνοπέμπτη - Μουσική, χορός, ποτό και άφθονη σούβλα σε όλη την Κύπρο - Δείτε εκδηλώσεις
VIDEO: Ξεκίνησε με βροχές η Τσικνοπέμπτη - Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιου
Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο
Παρανάλωμα του πυρός τα ξημερώματα οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας - Αποκλείστηκε η σκηνή
Θα καταφέρουμε να τσικνίσουμε και να ανάψουμε φουκούδες; Συννεφιά, σκόνη, και βροχές στο «μενού» - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην κουζίνα για πουρέκια ο καθαιρεμένος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Δείτε φωτογραφίες

 12.02.2026 - 09:03
Επόμενο άρθρο

Ο γάτος ο οποίος αναστάτωσε μια ολόκληρη γειτονιά στο Στρόβολο

 12.02.2026 - 09:26
Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Η διπλωματία δεν κινείται μόνο με δηλώσεις. Κινείται και με επιμονές, αλλά και με εκκωφαντικές σιωπές. Και τα όσα διαδραματίστηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Άγκυρα το τελευταίο 24ωρο, δείχνουν ότι στο Κυπριακό διαμορφώνεται ένα σκηνικό χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

Κυπριακό: Προϋποθέσεις από Έρχιουρμαν, η σιωπή από Ερντογάν - Ερωτηματικά για την ηλεκτρική διασύνδεση

  •  12.02.2026 - 06:48
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 26χρονος μοτοσικλετιστής - Προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα

  •  12.02.2026 - 07:33
Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

Σε πολλαπλά μέτωπα οι έρευνες για Φαίδωνα - Νέες εξελίξεις μετά από καταγγελίες για παρατυπίες στον Δήμο Πάφου

  •  12.02.2026 - 06:51
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

  •  12.02.2026 - 09:13
«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία

«Φουλ» οι μηχανές στη Λεμεσό για την Τσικνοπέμπτη - Άναψε η πρώτη φουκού - Δείτε φωτογραφία

  •  12.02.2026 - 09:30
Το ζαχαροπλαστείο με τα γλυκά-φρούτα που αποτελούν μοναδική απόλαυση - Δείτε φωτογραφίες

Το ζαχαροπλαστείο με τα γλυκά-φρούτα που αποτελούν μοναδική απόλαυση - Δείτε φωτογραφίες

  •  12.02.2026 - 09:00
Δεν είναι ΑΙ: Η κίνηση του Μητσοτάκη με το χαρτομάντηλο που θύμισε Mr. Bean – Δείτε το Viral Video

Δεν είναι ΑΙ: Η κίνηση του Μητσοτάκη με το χαρτομάντηλο που θύμισε Mr. Bean – Δείτε το Viral Video

  •  12.02.2026 - 09:53
Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο

Τσικνοπέμπτη χωρίς πουρέκια δεν γίνεται - 40+ μαγαζιά σε όλη την Κύπρο

  •  12.02.2026 - 07:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα