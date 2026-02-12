Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες - Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

Τα δύο οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο και γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση τους εκτός του δρόμου. Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμισης της κυκλοφορίας και εξετάσεις.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.

Στη σκηνή κλήθηκε πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά σε νοσοκομείο, ενός προσώπου που επέβαινε στο ένα από τα οχήματα, για σκοπούς ιατρικών εξετάσεων.

Νεότερη ενημέρωση στις 9:30:

Κλειστή παραμένει γύρω στις 9.30 το πρωί, η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά τον Άγιο Τύχωνα, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη γύρω στις 9.00 το πρωί, μεταξύ δύο διερχόμενων αυτοκινήτων.

Τα δύο οχήματα είχαν ακινητοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Το ένα όχημα έχει ήδη μετακινηθεί εκτός του δρόμου και η αριστερή λωρίδα έχει πλέον δοθεί στην κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμισης της κυκλοφορίας και εξετάσεις, ενώ γίνονται προσπάθειες για μετακίνηση εκτός δρόμου και του δεύτερου οχήματος.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή.