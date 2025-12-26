«Η υπόθεση έχει κλείσει, ήταν ατύχημα από τσιγάρο»: Όταν ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου έπαιζε θέατρο για τη δολοφονία της μητέρας του.

Σε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες με την εκπομπή Φως στο Τούνελ που πρώτη αποκάλυψε ότι είχε ανοίξει νέα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε χάσει τη ζωή της η γυναίκα τον Ιανουάριο του 2022, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου έκρυβε με τον καλύτερο τρόπο ότι αυτός ήταν εκείνος που έβαλε τέλος στη ζωή της μητέρας του αρχικά δίνοντας της χάπια και στη συνέχεια βάζοντας φωτιά για να σβηστούν τα ίχνη.

Χαρακτηριστική η αντίδρασή του όταν πριν από έναν μήνα του τηλεφώνησαν από την εκπομπή για να ζητήσουν να συναντηθούν μαζί του υπό το φως των εξελίξεων που τελικά κατέληξαν στη σύλληψή του σήμερα, Παρασκευή.

«Δεν έχω κάτι να πω, έχει τελειώσει η υπόθεση, προτιμάω να μην έχω... δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Έχει κλείσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο τώρα τι λέτε; Έχει τελειώσει η υπόθεση, έχει κλείσει. Δεν υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη, θα το ήξερα αν υπήρχε, δεν ξέρω ποιος είστε και αν κάνουν φάρσες, η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα. Δεν ξέρω αν σας έχουν πάρει κάποιοι για φάρσα. Έχουμε μιλήσει και με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, θα είχαμε ενημερωθεί» έλεγε στον δημοσιογράφο της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι «ένα ατύχημα έγινε και από το τσιγάρο και βγήκαν και τα πορίσματα, τι θέλετε τώρα. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει γιατί συμβαίνουν πολλά με fake news. Ήταν από τσιγάρο, βγήκαν τα πορίσματα, η φωτιά έκαιγε για αρκετές ώρες και φούντωσε όταν ανοίξαμε τα παράθυρα».

Στο υπονοούμενο ότι μπορεί να είχε συμβεί κάτι άλλο, εκείνος απαντούσε θυμωμένα «τι εννοείτε; Στο κλειδωμένο σπίτι μου να έχει συμβεί κάτι; Αστειεύεστε τώρα; Από που και ως που.. μην με ενοχλείτε για τέτοια ζητήματα»

Έναν μήνα νωρίτερα, πάντως, έλεγε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση κατ' αγνώστων «μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για ύποπτα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της μητέρας μου». «Μακάρι να είχα ενημερωθεί για τα ευρήματα και να είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αντί να ψάχνω μια λογική εξήγηση για την ύποπτη οσμή στο σπίτι επί τόσες ημέρες» συμπλήρωνε.



Τότε, μάλιστα, ισχυριζόταν ότι «οι ανακριτές ποτέ δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο. το μόνο που μου είχαν πει ότι και νωρίτερα να είχαν φτάσει δεν θα την έσωνες. Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από τσιγάρο ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό».

Υποστήριζε, δε, ότι «τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Τα φάρμακα βρέθηκαν ολόκληρα στο στομάχι της που σημαίνει ότι αυτοκτόνησε ή μήπως είχαν διαλυθεί σε κάποιο αναψυκτικό που σημαίνει ότι μάλλον κάποιος της τα χορήγησε κρυφά χωρίς η ίδια να το γνωρίζει; Γιατί κάποιος κακόβουλος που είχε ναρκώσει τη μητέρα μου και μπορεί εύκολα να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα και να φύγει... να βάλει και φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;»

Ωστόσο λίγο αργότερα έλεγε ότι ο δικηγόρος του διαφώνησε με τη μήνυση κατ' αγνώστων και δήλωνε ότι δεν θα προχωρούσε σε νομικές διαδικασίες «μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα για την υπόθεση»

Δύο μήνες νωρίτερα, δε, όταν η υπόθεση είχε αρχίσει πάλι να βγαίνει στη δημοσιότητα, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου έλεγε ότι «εμένα με καθησύχασαν οι πυροσβέστες ότι αυτό το είδος του καπνού ήταν από καύτρα. Το φαινόμενο το έχω δει σε ντοκιμαντέρ που βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν καεί σε κρεβάτι να έχει καεί το μισό σώμα και να μην έχει καεί το υπόλοιπο σπίτι».



Υποστήριζε, ακόμα, ότι είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του για τον κίνδυνο από τσιγάρο λέγοντας «το είχα προβλέψει και το είχαμε συζήτηση σε καθημερινή βάση, της έλεγα ρε μάνα θα βάλεις φωτιά και έγινε όπως το είχα προβλέψει»

Σε άλλο τηλεφώνημα με την Αγγελική Νικολούλη αν και δεν έκρυβε την απορία του για την εισαγγελική παρέμβαση, συμφωνούσε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθετε.

