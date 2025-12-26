Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

 26.12.2025 - 15:21
Με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας από την Κυριακή καθώς και ισχυρούς ανέμους θα αποχαιρετίσει το 2025 η Κύπρος, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσίας

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου αναμένονται επίσης σημαντικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων μετά την προσεχή Τετάρτη.

Συγκεκριμένα και απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος αργά την Παρασκευή, με εκδήλωση μεμονωμένων τοπικών βροχών και καταιγίδων με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ψηλότερο επίπεδο από το κανονικό της εποχής.

Η θερμοκρασία, πρόσθεσε, θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο και το Σάββατο, δηλαδή γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το Σάββατο, είπε, διευκρινίζοντας ότι σε καταιγίδα δεν αποκλείεται χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Αναφορικά με τους ανέμους είπε πως θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι, μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ.

«Αυτή η ισχύ ανέμων θα επηρεάζει την Κύπρο μέχρι και την Τρίτη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να είναι μερικώς συννεφιασμένος και από το απόγευμα και μετά, κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.  

Σημείωσε ότι η σημαντική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες θα είναι στο πεδίο των ανέμων, των οποίων η ένταση θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια που θα φθάσουν τα 5 Μποφόρ και στις προσήνεμες περιοχές μέχρι και 6 Μποφόρ

Τη Δευτέρα, είπε ότι αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στα υψηλότερα ορεινά, πρόσθεσε, μπορεί να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το νησί, ανέφερε θα συνεχίσει να επηρεάζεται από ένα ισχυρό βορειοδυτικό μέχρι βόρειο πεδίο ανέμων, το οποίο  θα είναι εντονότερο το πρωί και θα εξασθενεί σταδιακά μετά το απόγευμα.

Την Τρίτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, είπε προσθέτοντας ότι από το βράδυ της Τρίτης- ξημερώματα Τετάρτης  αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ στα υψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι.

Επίσης είπε ότι η πτώση  της θερμοκρασίας που αναμένεται την Κυριακή δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερη μεταβολή τις ημέρες που έπονται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

