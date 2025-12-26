Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το 2026 είναι μια πολύ πιο άνετη χρονιά για το ζώδιο σας που θα σας οδηγήσει σε άλλο επίπεδο και κυρίως θα σας ελευθερώσει από πολλά βάρη που συσσωρεύσατε τα τελευταία 3 χρόνια. Μπαίνοντας στον Ιανουάριο ίσως νιώθετε πλέον κουρασμένοι με ευθύνες αλλά και ρόλους που αναλάβατε τα προηγούμενα χρόνια που σας δημιούργησαν μεγαλύτερη ασφυξία και μπλόκαραν την ελεύθερη έκφρασή σας αλλά και την αυτονομία σας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. Από την άνοιξη όμως όλα αυτά μένουν πίσω και το παιχνίδι πλέον παίζεται με τους δικούς σας όρους. Ο Ουρανός στο ζώδιο σας θα σας απελευθερώσει, θα σας βοηθήσει να γίνετε πιο ανεξάρτητοι και να ορίσετε τη ζωή και την καθημερινότητα σας όπως επιθυμείτε πραγματικά. Αν βάλετε σε όλο αυτό και την ενισχυτική παρουσία του Δία από τις 30/06 κι έπειτα στον τομέα της επικοινωνίας θα ξαναβρείτε τη φωνή σας και θα γίνετε πιο ορατοί στο περιβάλλον σας.

Κρόνος και Ποσειδώνας στην έξοδο από την πολιορκητική θέση προς το ζώδιο σας

Το πολύ θετικό της νέας χρονιάς είναι η οριστική έξοδος του Ποσειδώνα (26/01) και του Κρόνου (14/02) από τους Ιχθύς το πρώτο δίμηνο του 2026. Και οι δυο πλανήτες θα μεταφερθούν στον φιλικό σας Κριό σε πολύ καλή όψη προς το ζώδιο σας για τα επόμενα χρόνια. Με τη σύνοδο Κρόνου-Ποσειδώνα στον Κριό πλέον παντρεύονται οι ιδέες, οι σκέψεις, το όραμα σας με τη στρατηγική, τη δράση και την πειθαρχία. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχετε μεγαλύτερη διαύγεια, πιο καθαρό νου ώστε να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά απαιτητικά για τους εκπροσώπους του ζωδίου σας, αφού ο Κρόνος από τον τομέα της καριέρας σάς υποχρέωσε να συγκεντρωθείτε περισσότερο στα θέματα της δουλειάς, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για όλες τις άλλες δραστηριότητες της ζωής σας. Όχι γιατί απαραίτητα γίνατε τόσο φιλόδοξοι ξαφνικά, ίσως γιατί το επέβαλλαν οι συνθήκες. Κάποιοι πήρατε προαγωγή, κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να είχατε μεγαλύτερα προβλήματα με προϊσταμένους, νομικές ή κοινωνικές συγκυρίες. Το σημαντικό είναι πως όλα αυτά από τις 14/02 κι έπειτα θα είναι πλέον πίσω σας, καθώς ο Κρόνος θα πάρει θέση στον Κριό, σε ένα ζώδιο φιλικό προς το δικό σας, και θα τη διατηρήσει σε όλη τη διάρκεια της νέας χρονιάς. Ο Κρόνος στον τομέα της φιλίας μπορεί να είναι ένδειξη μιας σημαντικής νέας και μακρόχρονης φιλίας, που θα ξεκινήσει μες τη χρονιά. Για κάποιους μπορεί να είναι ένα ξεκαθάρισμα των φιλικών σας σχέσεων, ώστε να μείνουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί. Ακόμη, επειδή ο Κριός για σας συμβολίζει και τη συμμετοχή σας σε κοινωνικές ομάδες, οργανώσεις, κόμματα κλπ., μπορεί να δείχνει μια πιο έντονη δραστηριοποίηση για το κοινό καλό. Ο 11ος οίκος στο Ηλιακό σας ωροσκόπιο κυβερνάται από τον Κριό και δείχνει εκτός των άλλων τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είτε στον κοινωνικό μας περίγυρο, αλλά και στη χώρα ή στον πλανήτη. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σε αυτό τον τομέα μπορεί να σας δώσουν τον αρχηγικό ρόλο σε ένα πολιτικό κόμμα ή σε ένα ανθρωπιστικό ή φιλανθρωπικό οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι δυο πλανήτες θα είναι «φίλοι σας» αυτή τη χρονιά, δίνοντας σας την ευκαιρία για μεγαλύτερη ωριμότητα και προσωπική ανάπτυξη. Επίσης θα σας δώσουν μια σοβαρότητα στην προσέγγιση των ερωτικών σας σχέσεων. Η τεχνολογία θα παίξει επίσης ένα σημαντικό ρόλο και μπορεί να βοηθήσει να επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας μέσω διαδικτύου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουρανός εγκαθίσταται στο ζώδιο σας και φέρνει αλλαγές

Ήδη πήρατε μια πρώτη γεύση από την επιρροή του Ουρανού για πρώτη φορά στο ζώδιο σας από τις 07/07/2025 μέχρι τις 07/11/2025. Ο Ουρανός θα εγκατασταθεί για τα καλά στο ζώδιο σας στις 26/04/2026 μέχρι το 2033. Με την επιρροή του θα θέλετε να ανεξαρτητοποιηθείτε, να πετάξετε από πάνω σας περιορισμούς, να εκφραστείτε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, να αλλάξετε από εμφάνιση μέχρι χόμπι, σχέσεις, παρέες, αντικείμενα ενδιαφέροντος. Ο Ουρανός φέρνει αστραπιαίες αλλαγές και μάλιστα εντελώς ξαφνικά και απρόβλεπτα. Το μότο του είναι ζήσε διαφορετικά! Φέτος θα επηρεάσει κυρίως τους γεννημένους στο πρώτο δεκαήμερο, καλώντας σας να μεταμορφωθείτε, να αλλάξετε την προσέγγισή σας στη ζωή και να επανεφεύρετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Σχέσεις ή συνεργασίες που σας καταπιέζουν δεν θα έχουν πλέον θέση στη ζωή σας και με μεγάλη ανακούφιση θα τις διώξετε.

Ο Δίας θα δώσει ανάσα στα οικονομικά, στην επικοινωνία και τις σχέσεις

Μέχρι τις 29/06 ο Δίας θα βρίσκεται στον Καρκίνο και τον τομέα των οικονομικών σας. Στη φάση της ορθής πορείας του από τις 10/03 κι έπειτα θα δώσει ώθηση στα οικονομικά σας και θα βοηθήσει να σταθεροποιηθείτε σε αυτόν τον τομέα. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να διαπραγματευτείτε πιο θετικά, να κάνετε οικονομικές συμφωνίες, να γίνετε αποδέκτες μιας προαγωγής και αύξησης. Ακόμη μπορεί να προχωρήσετε σε μια αγοραπωλησία ακινήτου. Όμως προσέξτε, από την άλλη, με την επιρροή του Δία και τα μεγάλα έξοδα που γίνονται από υπεραισιοδοξία σε αυτό τον τομέα. Σε κάθε περίπτωση θα καταφέρετε να ενισχύσετε τα ταλέντα και τις ικανότητες σας κι έτσι να «πουλήσετε» στον χώρο που δραστηριοποιείστε καλύτερα τον εαυτό σας. Από τις 30/06 και μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο Δίας από τον Λέοντα θα είναι πιο διασκεδαστικός και δημιουργικός και θα ευνοήσει ιδιαίτερα τον τομέα της επικοινωνίας, των ταξιδιών, των σπουδών. Θα νιώσετε πιο έτοιμοι πνευματικά να ασχοληθείτε με νέα πρότζεκτ. Ακόμη, αν είστε σε διαδικασία σπουδών μπορεί να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία. Κάποιοι θα ταξιδέψετε περισσότερο, ενώ μπορεί να αποκτήσετε κι ένα καινούριο μεταφορικό μέσο. Για κάποιους η τύχη μπορεί να έρθει μέσω ενός στενού συγγενή, ενός συμφοιτητή ή και γείτονα. Κάποιοι επίσης μπορεί να μπείτε στη διαδικασία ενός μεταπτυχιακού. Το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε είναι να μην αναλάβετε περισσότερα πράγματα στην καθημερινότητα σας από αυτά που μπορείτε να φέρετε εις πέρας.

Οι ανάδρομοι πλανήτες, οι εκλείψεις κι εσείς

Ένα ακόμη ισχυρό κομμάτι του 2026 είναι οι ανάδρομες πορείες του κυβερνήτη σας Ερμή. Καθώς θα είναι ανάδρομος αποκλειστικά σε ζώδια του νερού από τις 26/02 έως τις 20/03 στους Ιχθύς, από τις 29/06/26 μέχρι τις 24/07/26 στον Καρκίνο και από τις 24/10 έως τις 13/11 στον Σκορπιό σάς καλεί να μιλήσετε λιγότερο, αλλά να εννοείτε αυτά που λέτε περισσότερο. Σας ωθεί ακόμη να έρθετε σε επαφή με τα αληθινά σας συναισθήματα θετικά και αρνητικά. Δώστε μεγαλύτερη βαρύτητα στη σκέψη και στις αναθεωρήσεις παρά στην επικοινωνία αυτών που νιώθετε. Φέτος θα έχουμε και φαινομενικά ανάδρομη πορεία για την Αφροδίτη το φθινόπωρο. Θα ξεκινήσει από τον Σκορπιό στις 03/10, θα οπισθοχωρήσει στον Ζυγό στις 25/10 και θα γυρίσει σε ορθή πορεία στον Ζυγό στις 14/11. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο η Αφροδίτη θα χορεύει ανάμεσα στα δυο ζώδια του Σκορπιού και του Ζυγού φέρνοντας επανεκτιμήσεις στις επαγγελματικές αλλά και στις προσωπικές σας σχέσεις. Άτομα που είτε συνδεθήκατε προσωπικά είτε επαγγελματικά στο παρελθόν μπορεί να ξανακάνουν την εμφάνισή τους στη ζωή σας είτε για να δώσετε ένα οριστικό τέλος είτε μια νέα πνοή στη σχέση. Στην περίοδο της ανάδρομης πορείας της προσέξτε στα οικονομικά και μην πειραματίζεστε με αδοκίμαστες κούρες ομορφιάς αλλά και σχέσεις. Και φέτος δεν απαλλάσσεστε από τις αλλαγές που φέρνουν οι εκλείψεις. Θα επηρεαστούν περισσότερο οι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο και στο πρώτο δεκαήμερο. Εσείς μπορεί να έχετε αλλαγές δουλειάς ή στέγης τον Μάρτιο με την έκλειψη στις 03/03 και στο τέλος Αυγούστου στις 28/08.

Τα δύσκολα διαστήματα της χρονιάς που χρειάζεται προσοχή, ψυχραιμία και φροντίδα σε υγεία, σχέσεις, οικογένεια και δουλειά είναι:

2 Μαρτίου – 08 Απριλίου

28 Ιουνίου – 10 Αυγούστου

26 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι προδιαγραφές του 2026 είναι από όλες τις απόψεις πιο αισιόδοξες, αφού η πλειονότητα των αστρολογικών δεδομένων είναι σε ουδέτερη ή ενθαρρυντική όψη προς το ζώδιο σας. Φυσικά, ακόμη υπάρχουν κάποιες επιρροές που φέρνουν αλλαγές και προκλήσεις όπως οι εκλείψεις στο ζώδιο σας και στο απέναντι των Ιχθύων, αλλά και ο Ουρανός από τη νέα θέση του στους Διδύμους που ανακατευθύνει την καριέρα και σας οδηγεί σε πιο αυτόνομες επιλογές.

Κρόνος και Ποσειδώνας εγκαταλείπουν τους Ιχθύς και τον τομέα των σχέσεων σας

Η αλήθεια είναι ότι μπαίνετε στον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς κουβαλώντας αρκετά βάρη από τα προηγούμενα τρία χρόνια που συντονισμένα Κρόνος και Ποσειδώνας πολιορκούσαν τις πιο σημαντικές σας σχέσεις και συνεργασίες. Πρώτος ο Ποσειδώνας θα αποχωρήσει από τους Ιχθύς στις 26/01 και θα τον ακολουθήσει και ο Κρόνος που θα εγκαταλείψει τους Ιχθύς στις 14/02. Και οι δυο πλανήτες θα προχωρήσουν στον Κριό αφήνοντας τον τομέα των σχέσεων ελεύθερο να αναπνεύσει, αλλά και να υπάρξουν θετικότερες εξελίξεις. Αν χωρίσατε ή φύγατε από μια συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια ή ακόμη αν προσπαθείτε να ξεδιαλύνετε τα κληρονομικά σας είναι πιθανόν να έχετε «συνέπειες» αυτή τη χρονιά στα οικονομικά, προσπαθώντας να βρείτε τι είναι δικό σας και τι δικό τους. Μην ξεχνάτε ότι ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας φεύγουν από τον τομέα των σχέσεων αλλά περνούν στον τομέα των οικονομικών, τα οικονομικά που αναφέρονται όμως όχι στον μισθό σας, αλλά σε κληρονομιές, χρήματα δικά σας και του συντρόφου σας, διατροφές, ασφάλειες, χρήματα από επενδύσεις κλπ. Προσπαθήστε να είστε συντηρητικοί στην οικονομική σας διαχείριση ακόμη κι αν βγάζετε περισσότερα, μη χρεωθείτε με υπέρογκα δάνεια, μη συμπεριφέρεστε επιπόλαια με τις πιστωτικές κάρτες και φροντίστε να είστε νομότυποι στις συναλλαγές σας με το δημόσιο. Ακόμη προσπαθήστε να είστε ρεαλιστές στις προσδοκίες σας. Άλλα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με αυτή τη θέση του Κρόνου και του Ποσειδώνα είναι δωρεές, δικαιώματα, μεσιτικά, υποτροφίες κλπ. Γενικά είστε άνθρωποι που ξέρετε να διαχειρίζεστε με πρακτικότητα και καλή οργάνωση το χρήμα στη ζωή σας, οπότε με λίγη σύνεση θα τα καταφέρετε κι αυτή τη φορά.

Ο Δίας βοηθά να υλοποιήσετε τους στόχους σας, αλλά και να ενισχύσετε τους δεσμούς σας

Μέχρι τις 29/06 εκτείνεται το πιο δημιουργικό και υποστηρικτικό διάστημα της χρονιάς, καθώς ο Δίας από τον φιλικό σας Καρκίνο σταθεροποιεί τα κεκτημένα σας και δίνει ακόμη μεγαλύτερη φόρα στην υλοποίηση των στόχων και των ονείρων σας. Μάλιστα σημαντικό ρόλο σ’ αυτό φαίνεται ότι θα παίξει κάποιο άτομο από το φιλικό ή επαγγελματικό σας περιβάλλον. Η θέση αυτή βοηθά και σε θέματα σπουδών τους νεότερους σε ηλικία, ενώ μπορεί τώρα να μάθετε κάτι καινούριο πάνω στη δουλειά σας που θα σας φανεί χρήσιμο στο μέλλον. Σίγουρα το διάστημα μέχρι τις 29/06 θα είναι ιδιαίτερα κοινωνικό για σας και θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες να γνωρίσετε ανθρώπους επεκτείνοντας τον κοινωνικό και φιλικό σας κύκλο. Κάποιοι από τους ανθρώπους που θα μπουν στη ζωή σας θα λειτουργήσουν ως μέντορες ή δάσκαλοι που θα σας διδάξουν πολύτιμα μαθήματα. Με την επιρροή του θα συσφίξετε φιλικές σχέσεις που πιθανώς είχαν ατονήσει το προηγούμενο διάστημα. Οι επαγγελματικές σχέσεις σας μπορεί επίσης να αποδειχτούν ιδιαίτερα βοηθητικές στην πορεία της χρονιάς. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι να μην αναλάβετε πολλά και διαφορετικά πράγματα υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις σας ή τη βοήθεια των άλλων και βρεθείτε με περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που μπορείτε να διαχειριστείτε. Από τις 30/06 θα προχωρήσει στον Λέοντα, μια θέση που θα κρατήσει μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2027, δηλαδή για έναν ολόκληρο χρόνο. Από τον Λέοντα ο Δίας θα ενισχύσει τον 12ο οίκο του ωροσκοπίου σας της πνευματικότητας, της ψυχολογίας, αλλά και του παρασκηνίου. Πολύ σημαντική η συμβολή του Δία και στον τομέα της υγείας. Έτσι αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια θα καταφέρετε να το ξεπεράσετε με λιγότερα προβλήματα. Εφέτος θα είναι πιο εύκολο να βρείτε τον σωστό ιατρό, θεραπεία ή εναλλακτική θεραπεία που θα σας απαλλάξει από θέματα υγείας και θα σας χαρίσει μεγαλύτερη ευρωστία. Επίσης, είναι εξαιρετική η θέση του Δία για να βελτιώσετε με άσκηση και καλή διατροφή το σώμα σας. Ίσως να μην είναι τόσο κοινωνικό το 2026 από τις 30/06 κι έπειτα και να νιώθετε μεγαλύτερη ανάγκη να μένετε περισσότερο μόνοι. Όμως η μοναξιά που θα επιλέξετε δεν θα είναι ενοχλητική και δεν θα σας επιβάλλεται. Δεν είναι κατ’ ανάγκη, αλλά επειδή χρειάζεστε περισσότερο χρόνο με τον εαυτό σας.

Ο Ουρανός στους Διδύμους φέρνει ριζικές αλλαγές στην καριέρα

Ακόμη μια σπουδαία πλανητική αλλαγή που θα έρθει το 2026 είναι αυτή του Ουρανού που θα κάνει την είσοδο του στους Διδύμους και θα παραμείνει μέχρι το 2033. Ήδη το καλοκαίρι του 2025 πήρατε μια πρώτη γεύση της επιρροής του, αφού πέρασε δοκιμαστικά σε αυτό το ζώδιο. Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης της προόδου, της τεχνολογίας, των αλλαγών και θα προχωρήσει στον τομέα της καριέρας για το δικό σας ωροσκόπιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα απαιτήσετε περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία επαγγελματικά, πιθανώς χρησιμοποιώντας τα μέσα τεχνολογίας. Το ζώδιο των Διδύμων αφορά στην επικοινωνία. Έτσι αν κάνετε κάποιο επάγγελμα που έχει ως βάση του την επικοινωνία, την εκπαίδευση, τότε είναι πιθανόν να οργανώσετε σε νέες και πιο προηγμένες βάσεις τη δουλειά σας τα επόμενα χρόνια. Το 2026 θα επηρεαστούν κυρίως οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο. Εσείς μπορεί να επιχειρήσετε να κάνετε μια αλλαγή στην καριέρα σας που θα σας δώσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και καλύτερο έλεγχο. Θα θελήσετε μέσω της δουλειάς σας να εκφράσετε ίσως τον εαυτό σας και τις ικανότητες σας χωρίς να παρεμβαίνουν άλλοι στο έργο σας.

Ανάδρομοι πλανήτες και εκλείψεις

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο κυβερνήτης σας Ερμής θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία τρεις φορές. Αυτή τη χρονιά οι ανάδρομες πορείες του θα είναι όλες σε ζώδια του νερού. Εκτός αυτής που πραγματοποιείται στους Ιχθύς απέναντι σας σε ένα απαιτητικό για σας μήνα, όπως είναι ο Μάρτιος και μπορεί να σας δυσκολέψει με παρεξηγήσεις, λάθη, προβλήματα σε σχέσεις και συνεργασίες, οι άλλες δυο είναι πιο ήπιες. Απαιτητική είναι από τις 26/02 μέχρι τις 20/03 στους Ιχθύς. Η δεύτερη στον Καρκίνο από τις 29/06 μέχρι τις 24/07 μπορεί να φέρει άτομα από το παρελθόν που συνεργαστήκατε μαζί τους ή φίλους που μπορεί να χαθήκατε για κάποιους λόγους. Η τρίτη και τελευταία ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό από τις 24/10 μέχρι τις 13/11 μπορεί να αναστατώσει λίγο την καθημερινότητα σας σε θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων, επαφών. Εκτός του Ερμή, ανάδρομη θα γυρίσει φέτος και η Αφροδίτη σε δυο ζώδια από τις 03/10 μέχρι τις 24/10 στον Σκορπιό κι από τις 25/10 μέχρι τις 14/11 στον Ζυγό. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις συναισθηματικές και οικονομικές επενδύσεις σας. Μην παρασύρεστε από το συναίσθημα σας. Φέτος έχουμε ακόμη δυο εκλείψεις στον άξονα του ζωδίου σας με τους Ιχθύς. Η πρώτη ολοκληρώνεται στις 03/03 στο ζώδιο σας, επηρεάζει τους γεννημένους στο δεύτερο δεκαήμερο και με την επιρροή της μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο στυλ και την εμφάνισή σας ή να διαφοροποιήσετε την επαγγελματική σας εικόνα κάνοντας κάποιες κινήσεις ενίσχυσης του επαγγελματικού σας προφίλ. Με την έκλειψη στις 28/08 στους Ιχθύς επηρεάζεστε οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο κι εσείς καλείστε να κάνετε ξεκαθαρίσματα σε μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Το αν θα μείνετε ή θα φύγετε φυσικά θα το αποφασίσετε όχι τις μέρες της έκλειψης, αλλά ύστερα από αρκετή σκέψη.

Τα δύσκολα διαστήματα της χρονιάς που χρειάζεται προσοχή, ψυχραιμία και φροντίδα σε υγεία, σχέσεις, οικογένεια και δουλειά είναι:

2 Μαρτίου – 08 Απριλίου

28 Ιουνίου – 10 Αυγούστου

26 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το 2026 είναι χρονιά προόδου, επέκτασης και εξέλιξης στη ζωή σας, καθώς είστε αποφασισμένοι να κάνετε σπουδαίες αλλαγές, να ανοίξετε τους ορίζοντες σας, αλλά και να γίνετε μετά από αρκετά χρόνια εσωστρέφειας πιο «ορατοί» στο περιβάλλον που κινείστε. Η τύχη θα σας ξαναθυμηθεί και θα είστε πιο πρόθυμοι να μπείτε στην επόμενη περιπέτεια που θα σας ιντριγκάρει πνευματικά. Μετά από μια τριετία που νιώσατε να διαλύονται οι δομές και οι σταθερές στη ζωή σας, το 2026 θα μπορέσετε να ανοικοδομήσετε τα θεμέλια μιας ζωής που σας ταιριάζει περισσότερο, με λιγότερη πίεση και με περισσότερη αισιοδοξία.

Κρόνος και Ποσειδώνας πλέον σε υποστηρικτική θέση

Μπαίνετε στον πρώτο μήνα του 2026 βαθιά κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι από το ανελέητο σφυροκόπημα του Κρόνου και του Ποσειδώνα από τους Ιχθύς προς το ζώδιο σας. Τα προηγούμενα χρόνια δοκιμαστήκατε πολύ και σε πολλά επίπεδα και σχεδόν ξεχάσατε την ανεμελιά, την αισιοδοξία, τη χαρά, δομικά συστατικά της προσωπικότητας σας. Οι αιτίες πολλές και σίγουρα τα σενάρια πολύ διαφορετικά για τον καθένα από σας. Από το 2026, και συγκεκριμένα από τις 26/01, απαλλάσσεστε από την επιρροή του Ποσειδώνα και από τις 14/02 από τη δύσκολη επιρροή του Κρόνου προς το ζώδιο σας. Ποσειδώνας και Κρόνος θα είναι πλέον «φίλοι» σας από το ζώδιο του Κριού και θα σας στηρίζουν απρόσκοπτα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στον τομέα που συνδέεται με τον έρωτα, τα παιδιά, τα φλερτ, τη δημιουργία και τη φήμη, ο Κρόνος υπόσχεται να βοηθήσει να έχετε μεγαλύτερη σταθερότητα στην προσωπική σας ζωή. Οι αδέσμευτοι είναι πιθανόν να κάνετε μια σημαντική γνωριμία και να δημιουργήσετε μια ουσιαστική και πολλά υποσχόμενη σχέση. Όσοι έχετε ήδη μια σχέση ή είστε παντρεμένοι είναι πιθανόν να αποφασίσετε να προχωρήσετε στην απόκτηση ενός απογόνου. Σαφώς τα εμπόδια μέσα στο 2026 θα είναι μικρότερα και ο Κρόνος σε αυτή τη θετική όψη τριγώνου προς το ζώδιο σας θα βοηθήσει να κάνετε καλύτερες αξιολογήσεις τόσο σε ανθρώπους όσο και σε καταστάσεις. Ο Ποσειδώνας θα σας δίνει έμπνευση και θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικός στους καλλιτέχνες του ζωδίου σας, ενώ μπορεί να απογειώσει και τη φήμη και τη δημοφιλία σας. Το μόνο που χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή με τον Ποσειδώνα είναι να μην πιστέψετε σε ερωτικές ουτοπίες. Ο πρίγκιπας με το άσπρο άλογο ή η πριγκίπισσα του παραμυθιού δεν κατοικούν σε αυτό τον πλανήτη. Ευτυχώς η ταυτόχρονη επιρροή του Κρόνου θα σας γειώνει κάπως και θα σας αναγκάζει να πατάτε στο έδαφος κάνοντας πιο ρεαλιστικές επιλογές και στην ερωτική σας ζωή. Πολύ θετικότερα θα κυλήσουν και τα οικονομικά που έγιναν βραχνάς τα τελευταία χρόνια.

Ο κυβερνήτης σας Δίας σας χαμογελά

Μέχρι τις 29/06 ο κυβερνήτης σας Δίας θα βρίσκεται στον Καρκίνο στη θέση της έξαρσής του. Η εξερεύνηση των συναισθημάτων σας, το να βάλετε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και να κατανοήσετε γιατί τις συντηρείτε ή γιατί θέλετε να τις διακόψετε είναι αυτό που θα σας δώσει περισσότερη ικανοποίηση και δεν θα σας αφήσει να συνεχίζετε μια σχέση μέσα στην απογοήτευση. Η επιρροή αυτή θα βοηθήσει ακόμη στον οικονομικό τομέα να έχετε περισσότερη σταθερότητα, ενώ θα υπάρξουν κι άλλες πηγές εσόδων ιδίως μετά τις 10/03 που θα γυρίσει σε ορθή πορεία σε αυτό το ζώδιο. Ακόμη θα ωφεληθούν και θέματα που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση αλλά και το σπίτι ή την οικογένεια σας. Το μάθημα αυτής της επιρροής είναι να μάθετε να ακούτε το ένστικτό σας, την εσωτερική σας φωνή που μπορεί να σας οδηγήσει σε καλύτερους δρόμους από αυτούς που σας οδηγούν οι άλλοι γύρω σας ή η φωνή της λογικής. Ο Δίας θα περάσει στον φιλικό σας Λέοντα από τις 30/06 μέχρι το τέλος της χρονιάς ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σας, τη δημιουργικότητα σας, ενώ θα σας κάνει πιο πρόθυμους να πάρετε κάποιο ρίσκο. Θα καταφέρετε να εντυπωσιάσετε τους άλλους στον χώρο που δραστηριοποιείστε, ενώ θα έχετε μεγαλύτερη επιτυχία και αναγνώριση. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την αντίθεση Δία-Πλούτωνα το καλοκαίρι που μπορεί να φέρει παιχνίδια εξουσίας ή προβλήματα με άτομα που έχουν δύναμη. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να μπείτε σε αυτά. Μερικές φορές το αντίτιμο για μια καλύτερη θέση ή οικονομική κατάσταση μπορεί να είναι η ψυχική σας υγεία και καλό είναι να μην μπείτε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Με τον Δία στον Λέοντα θα βοηθηθείτε και σε σπουδές, μεταπτυχιακά, σχέσεις με ξένους και εξωτερικό, ταξίδια, διαδίκτυο. Αν ασχολείστε επαγγελματικά με τα ΜΜΕ ή η δουλειά σας έχει ως βάση την επικοινωνία, τις εκδόσεις, τον τουρισμό, τις εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων, τα νομικά, τη διδασκαλία μπορεί να σημειώσετε μεγαλύτερο πρόοδο.

Ο Ουρανός φέρνει ισχυρές δονήσεις σε σχέσεις και συνεργασίες

Ο Ουρανός μετακομίζει στους Διδύμους, το ζώδιο που για τον δικό σας Ηλιακό χάρτη συμβολίζει σχέσεις και συνεργασίες, από τις 26/04 μέχρι το 2033. Αμέσως αυτή η επιρροή θα αρχίσει να δονεί με διαφορετικό τρόπο τις σχέσεις σας προσωπικές κι επαγγελματικές. Το 2026 θα επηρεαστούν κυρίως οι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο. Τα απρόοπτα, τα απροσδόκητα, τα κεραυνοβόλα δεν θα λείψουν με αυτή την επιρροή. Βέβαια εσείς τα αντέχετε και σχεδόν επιδιώκετε τα αντισυμβατικά ταιριάσματα, οπότε μην ανησυχείτε γιατί μόνο σασπένς κι ενδιαφέρουσες γνωριμίες θα φέρει ο Ουρανός από τους Διδύμους. Μια αλλαγή στην προσωπική σας ζωή (ένας ξαφνικός γάμος, ένα διαζύγιο, ένας νέος έρωτας) ή στην επαγγελματική σας ζωή (ένας νέος συνεταιρισμός ή συνεργασία) μπορεί να αλλάξει εντελώς την κατεύθυνση στη ζωή σας. Να είστε λοιπόν έτοιμοι για απροσδόκητες νέες επαφές και σχέσεις και την εγκατάλειψη αυτών που πλέον δεν συμβαδίζουν με τον εξελιγμένο σας εαυτό.

Ανάδρομες πορείες πλανητών και εκλείψεις

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2026 ο Ερμής θα γυρίσει τρεις φορές σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία. Το ιδιαίτερο αυτή τη χρονιά είναι ότι όλες οι ανάδρομες πορείες του θα λάβουν χώρα σε ζώδια του νερού κι αυτός σίγουρα θα είναι ένας παράγοντας πίεσης για το ζώδιο σας κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Αρχικά από τις 26/02 μέχρι τις 20/03 που θα βρεθεί ανάδρομος στους Ιχθύς μπορεί να έχετε προβλήματα σε θέματα οικογενειακά που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν ή και σε θέματα σπιτιού και ακίνητης περιουσίας. Από τις 29/06 μέχρι τις 24/07 θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με τα οικονομικά, με θέματα διατροφών, ασφαλειών, εφορίας, χρεών προς το δημόσιο ή τις τράπεζες. Μπορείτε παρόλα αυτά να κάνετε κάποιους ωφέλιμους διακανονισμούς. Η τελευταία ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Σκορπιό από τις 24/10 μέχρι τις 13/11 σας υποχρεώνει να δείτε σοβαρά τα θέματα της φροντίδας της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης αλλά και να προσέξετε ακόμη και το παρασκήνιο στον χώρο της δουλειάς. Φέτος ανάδρομη θα βρεθεί και η Αφροδίτη σε δυο ζώδια: στον Σκορπιό από τις 03/10 μέχρι τις 24/10 και στον Ζυγό από τις 25/10 μέχρι τις 14/11 που θα γυρίσει σε ορθή πορεία. Αυτή είναι μια περίοδος επανεκτίμησης των σχέσεων σας προσωπικών κι επαγγελματικών αλλά ίσως και πιο μοναχική.

Φέτος οι εκλείψεις θα αλλάξουν άξονα και θα μεταφερθούν στον φιλικό σας άξονα Υδροχόου-Λέοντα. Παρόλα αυτά δυο εκλείψεις θα εξακολουθήσουν στον άξονα Ιχθύων-Παρθένου κι αυτές είναι που θα σας επηρεάσουν περισσότερο. Αναφέρομαι στην έκλειψη της 3ης Μαρτίου στην Παρθένο στον τομέα της καριέρας, που μπορεί να σας κάνει πιο ανήσυχους αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο επαγγελματικά και να σας οδηγήσει σε μια ριζική αλλαγή δουλειάς. Όλα ξεκινούν από την επιθυμία σας να εργάζεστε σε μια δουλειά που σας ικανοποιεί όχι μόνο οικονομικά αλλά και δημιουργικά. Η έκλειψη του Αυγούστου στις 28/08 στους Ιχθύς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σας στο σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να αποφασίσετε μια μετακόμιση, να αλλάξει κάτι στο οικογενειακό σας περιβάλλον ή να αποφασίσετε συμβίωση με τον σύντροφό σας. Θα επηρεαστούν οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο.

Τα δύσκολα διαστήματα της χρονιάς που χρειάζεται προσοχή, ψυχραιμία και φροντίδα σε υγεία, σχέσεις, οικογένεια και δουλειά είναι:

2 Μαρτίου – 08 Απριλίου

28 Ιουνίου – 10 Αυγούστου

26 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς

ΙΧΘΥΕΣ

Το 2026 θα φέρει ουσιαστική πρόοδο στη ζωή σας, καθώς Κρόνος και Ποσειδώνας μετακινούνται από το ζώδιο σας μέσα στο πρώτο δίμηνο στο διπλανό σας ζώδιο του Κριού. Εδώ η έμπνευση, το όνειρο, η δημιουργικότητα και η φαντασία αναμιγνύονται με τη δράση και τον ρεαλισμό. Δεν φτάνει απλώς να έχετε ιδέες, όνειρα, αν δεν τα στηρίζετε όπως πρέπει ώστε να πάρουν σάρκα και οστά. Στη νέα χρονιά θα δείτε ποια από αυτά τα όνειρα και τους στόχους μπορεί να γίνουν πραγματικότητα και πρέπει να προσπαθήσετε γι’ αυτά. Το αίσθημα της ανακούφισης μετά από τρία χρόνια αλλεπάλληλων δυσκολιών, μεγάλων ευθυνών και πιέσεων σε όλα τα μέτωπα θα είναι πιο έντονο από την άνοιξη κι έπειτα, εκεί που ξεκινά για σας ένα πραγματικά καρποφόρο διάστημα στη νέα χρονιά.

Μαθήματα οικονομικής διαχείρισης με Κρόνο και Ποσειδώνα στον Κριό

Τα προηγούμενα χρόνια η ζωή σας έδειξε την άλλη πιο περιοριστική της πλευρά, αυτή με τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τις δύσκολες ή μοιραίες καταστάσεις στα προσωπικά ή τα επαγγελματικά σας. Καθόλου τυχαία βέβαια όλα αυτά, καθώς ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας πέρασαν από το ζώδιο σας και σας σημάδεψαν ποικιλοτρόπως. Από τις 26/01 ο Ποσειδώνας κι από τις 14/02 ο Κρόνος όμως θα είναι παρελθόν από το ζώδιο σας, αφού θα προχωρήσουν στον Κριό και μπορείτε να αναπνεύσετε πιο ελεύθερα, αλλά και να προσαρμοστείτε στις αλλαγές τις οποίες έφεραν στη ζωή σας. Αν μη τι άλλο, η παραμονή του Κρόνου στο ζώδιο σας σάς έκανε περισσότερο αυτάρκεις και αυτοδύναμους κι αυτό μη νομίσετε ότι δεν έχει θετικό αντίκτυπο στους άλλους γύρω σας. Από τη νέα του θέση θα σας μάθει να διαχειρίζεστε καλύτερα το χρήμα, να διαπραγματεύεστε πιο συμφέροντα deals για τον εαυτό σας, να μειώσετε τα έξοδα, τα χρέη ή τις οφειλές του παρελθόντος. Η έννοια της οικονομίας είναι στενά συνδεδεμένη με τον Κρόνο, γι’ αυτό ετοιμαστείτε για λιτότητα. Όχι αυτή που μας επιβάλλουν οι συνθήκες, αλλά αυτή που επιλέγουμε συνειδητά προκειμένου να βελτιώσουμε το οικονομικό μας προφίλ. Για κάποιους από σας το πέρασμα του Κρόνου από τον Κριό θα σηματοδοτήσει και την ανάγκη επένδυσης σε κάποιο ακίνητο. Δεν είναι όμως μόνο τα οικονομικά τα οποία θα επηρεαστούν από αυτή τη θέση. Το πιο σημαντικό μάθημα που θα πάρετε από τον Κρόνο είναι ότι θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τα ταλέντα και τις ικανότητες σας και να αυξήσετε την αυτοπεποίθηση σας. Με κάποιο τρόπο στην αστρολογία, η αυτοεκτίμηση και ο τρόπος που ξοδεύουμε συνδέονται άρρηκτα. Άλλωστε πολλοί είναι εκείνοι που «πέφτουν» με τα μούτρα στις αγορές όταν νιώθουν ότι δεν τα καταφέρνουν όπως πρέπει στη δουλειά ή στις σχέσεις τους. Θα παρατηρήσετε περαιτέρω αλλαγές στα εισοδήματα σας αν είστε γεννημένοι στο πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο. Όσο για τον Ποσειδώνα, οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο μολονότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια ωραία ιδέα που έχετε και υλοποιώντας την να βγάλετε κέρδος, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και τα πόδια σας να πατάνε γερά στη γη όταν διαχειρίζεστε χρήματα. Μην παρασύρεστε από ουτοπικές υποσχέσεις και μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που σας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Ο έρωτας, η δημιουργία και η χαρά ξαναγίνονται προτεραιότητα

Το πολύ καλό διάστημα όμως για σας ξεκινά μετά τις 10/03 που ο Δίας, θα γυρίσει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη τριγώνου το ζώδιο σας. Μέχρι τις 29/06 είναι η περίοδος που θα ενισχυθεί η αισιοδοξία και η φαντασία σας, αλλά παράλληλα θα έχετε επίγνωση της πραγματικότητας γύρω σας. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι θα έχετε την ιδέα και τον τρόπο να την υλοποιήσετε ώστε να σημειώσετε πρόοδο. Τόσο σπάνιες επιρροές δεν τις αφήνουμε να πάνε χαμένες! Εκτός από τη δημιουργικότητα σας, ευνοούνται ιδιαίτερα οι προσωπικές σας σχέσεις, ο έρωτας ξαναβρίσκει μια θέση στη ζωή σας, ενώ μπορεί να μπείτε και στη διαδικασία απόκτησης ενός απογόνου. Μάλιστα μπορεί να φέρει στους γεννημένους στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο και μια μοιραία σχέση στη ζωή σας. Το πιο σημαντικό θα νιώσετε την καρδιά σας να ελαφραίνει από τις πολλές έγνοιες και τα προβλήματα και θα είστε πιο πρόθυμοι να ακολουθήσετε το ένστικτο, τα συναισθήματα σας και το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από αρκετά χρόνια πίεσης και σκοτεινιάς. Οι νεότεροι σε ηλικία θα έχετε πολλές ευκαιρίες για φλερτ και γνωριμίες. Μέσα στο 2026 θα ευνοηθούν ακόμη οι σπουδές, το άνοιγμα των οριζόντων σας γεωγραφικών, πνευματικών και υλικών. Από τις 30/06 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2026 ο Δίας θα βρίσκεται στον Λέοντα στους τομείς υγείας και εργασίας. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, εφέτος θα καταφέρετε να βρείτε είτε τη σωστή θεραπεία ή τον κατάλληλο γιατρό που θα βοηθήσει να το επιλύσετε. Γενικότερα η επιρροή του Δία θα είναι ενθαρρυντική για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, να αποκτήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να θωρακίσετε καλύτερα τον οργανισμό σας. Ακόμη, θα σας δώσει σημαντικές ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα να πάρετε μια προαγωγή, να αυξήσετε το πελατολόγιο σας αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή να ασχοληθείτε με περισσότερα από ένα αντικείμενα εργασίας παράλληλα.

Μια ακόμη πλανητική αλλαγή που θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου το ζώδιο ή τον ωροσκόπο σας είναι η είσοδος του Ουρανού στο ζώδιο των Διδύμων από τις 26/04/2026 και μέχρι το 2033. Ο Ουρανός θα επηρεάσει σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι, την ακίνητη περιουσία σας. Μέχρι το 2033 που θα μείνει σε αυτό τον τομέα είναι πιθανόν να έχετε αλλαγή κατοικίας, αλλαγή σε συγκατοίκους, ενώ δεν είναι απίθανο να αλλάξετε ακόμη και τόπο κατοικίας πειραματιζόμενοι με κάτι καινούριο ακόμη και μια καινούρια χώρα. Από την άλλη, είναι πιθανόν να αξιοποιήσετε την τεχνολογία περισσότερο κάνοντας ένα σπίτι hi tech ή μπορεί να έχετε αγοραπωλησίες ακινήτων.

Οι ανάδρομοι πλανήτες και οι εκλείψεις που σας αφορούν

Φέτος κυριαρχούν οι ανάδρομες πορείες του Ερμή στα ζώδια του νερού όπως το δικό σας. Από τις 26/02 μέχρι 20/03 ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο ζώδιο σας, μια περίοδος που πρέπει να προσέχετε περισσότερο τα σύμβολα, τα όνειρα, τις λεπτομέρειες, καθώς μπορεί να σας δίνουν κάποια μηνύματα. Θα είναι μια περίοδος που πρέπει όμως να προσέχετε ιδιαίτερα τις υποσχέσεις που δίνετε και αυτές που δίνουν οι άλλοι σε σας. Καθώς ο ανάδρομος Ερμής θα σχηματίσει σύνοδο με την Αφροδίτη στο ζώδιο σας είναι πιθανόν να συναντήσετε και άτομα που έπαιξαν ρόλο στο παρελθόν. Στις άλλες δυο περιόδους που θα είναι ανάδρομος ο Ερμής, από τις 29/06 μέχρι τις 24/07 στον Καρκίνο κι από τις 24/10 μέχρι τις 13/11 στον Σκορπιό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων ή και διακοπών αν φύγετε Ιούλιο. Σε κάθε περίπτωση, καθώς ο Ερμής θα είναι ανάδρομος μόνο σε ζώδια του νερού δεν θα πιεστείτε τόσο πολύ. Ανάδρομη θα είναι και η Αφροδίτη το 2026. Από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κινείται μόνο σε δυο ζώδια: στον Σκορπιό και τον Ζυγό. Ανάδρομη θα είναι από 03/10 μέχρι τις 14/11 και αυτό είναι το διάστημα που πρέπει να προσέξτε αρκετά πάνω σε οικονομικά θέματα αλλά και σε ταξίδια, σε θέματα δημοσίου, νομικών υποθέσεων και σπουδών. Δυο είναι οι εκλείψεις που σας αφορούν το 2026. Η πρώτη στα γενέθλια σας στις 03/03 φέρνει σε πρώτο πλάνο τις σημαντικές σας σχέσεις και συνεργασίες και σας καλεί να κάνετε τις αποτιμήσεις σας, αλλά και τις αλλαγές που χρειάζονται προκειμένου να είτε ικανοποιημένοι. Η δεύτερη έκλειψη πραγματοποιείται στις 28/08 στο ζώδιο σας και φέρνει αλλαγές στους γεννημένους τον Φεβρουάριο τόσο σε σχέσεις όσο και στα επαγγελματικά.

Τα δύσκολα διαστήματα της χρονιάς που χρειάζεται προσοχή, ψυχραιμία και φροντίδα σε υγεία, σχέσεις, οικογένεια και δουλειά είναι:

2 Μαρτίου – 08 Απριλίου

28 Ιουνίου – 10 Αυγούστου

26 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς

