Σοβαρό τροχαίο: Τραγικές οι συνθήκες που τραυματίστηκε η 25χρονη - Παρασύρθηκε όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο μετά από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε νεαρή ηλικίας 25 ετών προσέκρουσε στο τσιμεντένιο μεσαίο προστατευτικό του αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η 25χρονη εξήλθε του οχήματος και κινήθηκε προς την δεξιά πλευρά μεταξύ του αυτοκινήτου και του διαχωριστικού στηθαίου.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά με την κατάστασή της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη.