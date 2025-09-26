Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας

 26.09.2025 - 20:53
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 25χρονη που χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα το απόγευμα της Παρασκευής στον αυτοκινητόδρομο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο: Τραγικές οι συνθήκες που τραυματίστηκε η 25χρονη - Παρασύρθηκε όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο μετά από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι ιατροί στο νοσοκομείο Λεμεσού διαπίστωσαν ότι η νεαρή κοπέλα υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάκωση λεκάνης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της, αφού πρώτα διασωληνώθηκε ακολούθως, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Πάντως η Αστυνομία προχώρησε σε έλεγχο νάρκοτεστ τόσο στην 25χρονη οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε η τραυματίας, όσο και στον άνδρα ο οποίος οδηγούσε το διερχόμενο αυτοκίνητο που χτύπησε τη νεαρή. Και οι δύο εντοπίστηκαν θετικοί σε ναρκωτικές ουσίες.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που παρέσυρε και τραυμάτισε την 25χρονη.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

