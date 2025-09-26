Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι ιατροί στο νοσοκομείο Λεμεσού διαπίστωσαν ότι η νεαρή κοπέλα υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάκωση λεκάνης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της, αφού πρώτα διασωληνώθηκε ακολούθως, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Πάντως η Αστυνομία προχώρησε σε έλεγχο νάρκοτεστ τόσο στην 25χρονη οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε η τραυματίας, όσο και στον άνδρα ο οποίος οδηγούσε το διερχόμενο αυτοκίνητο που χτύπησε τη νεαρή. Και οι δύο εντοπίστηκαν θετικοί σε ναρκωτικές ουσίες.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που παρέσυρε και τραυμάτισε την 25χρονη.