Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα

Κάθε Σεπτέμβριο οι μετεωρολογικές υπηρεσίες Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ δίνουν τα ονόματα για τις καταιγίδες, κακοκαιρίες και γενικά για τα δυνητικά επικίνδυνα και έντονα καιρικά συστήματα.

Για φέτος δημοσιεύθηκε ο κοινός κατάλογος των ονομάτων, με χρήση κατά αλφαβητική σειρά, για τα έντονα καιρικά συστήματα που αναμένονται κατά την περίοδο Οκτώβριου 2025-Σεπτέμβριου 2026, για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Για τη περίοδο Οκτωβρίου 2025-Σεπτεμβρίου 2026, τα ονόματα είναι τα ακόλουθα:

Adel

Byron

Cornaro

David

Elina

Fivos

Gaya

Heron

Ionia

Jonathan

Kassandra

Leonidas

Maya

Nestor

Olimpia

Paz

Riginos

Sivan

Talos

Urania

Vardi

Xenophon

Yuval

Zorbas

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συνεργάζονται για την κοινή ονοματοδοσία των δυνητικά επικίνδυνων και έντονων καιρικών συστημάτων που θα επηρεάσουν την Ανατολική Μεσόγειο την περίοδο Οκτώβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2026.

Πώς επιλέγονται τα ονόματα

Από τo 2021, οι Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, συγκρότησαν την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

Η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη, ξεκίνησε το 1995 από ομάδα προγνωστών καιρού (WGCEF) αριθμού Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, η οποία αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET), με σκοπό να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, με κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσίών Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ (Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου), συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων, σε εβδομαδιαίες (ή και πιο συχνές, όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεις. Κατά τη διάρκειά τους, συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή, οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος (ή όχι) σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο. Σημειώνεται ότι αν έχει ήδη δοθεί όνομα σε κακοκαιρία από άλλη ομάδα (π.χ. αυτή της Κεντρικής Μεσογείου) και αυτή ακολούθως αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό το όνομα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί.