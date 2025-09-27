Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

 27.09.2025 - 09:11
Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

Τριμερή συνάντηση θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες μετά την Πολυμερή Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο, εντάσσεται στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ο κ. Γκουτέρες «είναι δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Όπως ανέφερε, ο ρεαλιστικός στόχος για την τριμερή του Σαββάτου θα είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Εκτίμησε δε ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει η διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως σημειώνεται από τη Λευκωσία, προσέρχεται έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, από το περασμένο Σάββατο μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου προσφωνήσε και την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ μετά τη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον κ. Τατάρ θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

