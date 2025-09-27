Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

Η συνάντηση, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες μετά την Πολυμερή Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο, εντάσσεται στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ο κ. Γκουτέρες «είναι δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Όπως ανέφερε, ο ρεαλιστικός στόχος για την τριμερή του Σαββάτου θα είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Εκτίμησε δε ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει η διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως σημειώνεται από τη Λευκωσία, προσέρχεται έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, από το περασμένο Σάββατο μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου προσφωνήσε και την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ μετά τη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον κ. Τατάρ θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ