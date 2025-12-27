Κατώτατος μισθός: «Δύο μέτρα και δύο σταθμά» - Θετική η αύξηση, αλλά δεν φτάνει λέει το Άλμα

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο νέος κατώτατος μισθός, που θα ισχύει για τα έτη 2026 και 2027, θα είναι ίσος με το 57,8% του διάμεσου μισθού του 2024 και ίσος με το 43,8% του ακαθάριστου μέσου μισθού του 2024, ενώ θα παραμείνει καθηλωμένος για τα επόμενα δύο χρόνια, στο ύψος που καθορίστηκε με έτος αναφοράς το 2024. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι το τέλος του 2027, η βάση του κατώτατου μισθού δεν θα έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τις αλλαγές στο κόστος ζωής (τις πραγματικές τιμές) και τη διάμεση/μέση μισθολογική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην διατηρεί την αγοραστική του δύναμη.

Το Άλμα κάνει λόγο σε «δύο μέτρα και δύο σταθμά» επικρίνοντας την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη πως ανενδοίαστα παραχώρησε ΑΤΑ στους υψηλόμισθους στο 100% του πληθωρισμού και μείωσε μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης τη φορολογία στα μερίσματα από το 17,5% στο 5%, ευνοώντας προκλητικά τους μετόχους των μεγάλων εταιρειών. Συγχρόνως, αρνείται να συζητήσει οποιοδήποτε μοντέλο φορολόγησης των απροσδόκητων υπερκερδών των τραπεζών και των εταιρειών ΑΠΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ