ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Νέα Υόρκη

 27.09.2025 - 11:55
Κύπρος και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Νέα Υόρκη

Μνημόνιο Συνεργασίας που καλύπτει την οικονομία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό υπέγραψαν την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας, Κωνσταντίνος Κόμπος και Πρίγκιπας Faisal bin Farhan Al Saud, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της συνάντηση που είχε ο ΥΠΕΞ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σουδικής Αραβίας, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Σαουδικής Αραβίας, οι περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος και υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας που καλύπτει τους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της δημιουργικότητας και των τεχνών.

Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και των επενδύσεων, με τους δύο Υπουργούς να εκφράζουν την κοινή τους βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Το Μνημόνιο, που ακολούθως υπεγράφη σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας με ανταλλαγή πληροφοριών, επισκέψεων και συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, περιλαμβάνει δράσεις στον τομέα της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και υλικού, καθώς και στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας, με προώθηση ανταλλαγών και συντονισμό θέσεων σε διεθνή φόρα. Επιπρόσθετα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη προώθησης του τουρισμού μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ενθάρρυνσης ταξιδιών για πολίτες και από τις δύο χώρες.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση πραγματοποίησης επισκέψεων σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

