Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 23 Σεπτεμβρίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μετά από συνεργασία και συντονισμό με μέλη της ΥΚΑΝ Kλιμακίου Λεμεσού, στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο, επέλεξαν για ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο το οποίο αφίχθηκε από την Ελλάδα.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου διαφάνηκε ότι ενδεχομένως να περιέχει ναρκωτικές ουσίες και για τον λόγο αυτό οι Τελωνειακοί λειτουργοί προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο του στην παρουσία μελών της ΥΚΑΝ Λεμεσού, προστίθεται.

«Κατά τον φυσικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου εντοπίστηκαν ανάμεσα σε άλλα εμπορεύματα 3 φουσκωτά παιχνίδια μέσα στα οποία ήταν κρυμμένες 92 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων», καθώς και «5 συσκευασίες με περιεχόμενο άσπρη σκόνη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 300 γραμμαρίων».

Οι πιο πάνω ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ μαζί με το εμπορευματοκιβώτιο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την πιθανή σύλληψη των εμπλεκομένων προσώπων ή / και παραληπτών του φορτίου.

Όπως διαπιστώθηκε παραλήπτες του εμπορευματοκιβωτίου ήταν τέσσερα πρόσωπα. «Το εμπορευματοκιβώτιο με τα ναρκωτικά μεταφέρθηκε σήμερα στην Πάφο για να παραδοθεί στους παραλήπτες του. Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, έγινε κατορθωτός ο εντοπισμός και η σύλληψη των τεσσάρων οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο κύκλωμα της παράνομης μεταφοράς, διανομής, διάθεσης και εμπορίας των ναρκωτικών στην Κύπρο» προστίθεται. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τα μέλη της ΥΚΑΝ Κλιμακίου Λεμεσού.

Δείτε φωτογραφίες