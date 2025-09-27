Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

 27.09.2025 - 15:00
Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

Χειροπέδες σε τέσσερις άντρες πέρασαν το Σάββατο μέλη της ΥΚΑΝ σε σχέση με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης, αλλά και κοκαΐνης, που ξεπερνά στο σύνολο τα 100 κιλά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, καθώς τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 23 Σεπτεμβρίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μετά από συνεργασία και συντονισμό με μέλη της ΥΚΑΝ Kλιμακίου Λεμεσού, στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο, επέλεξαν για ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο το οποίο αφίχθηκε από την Ελλάδα.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου διαφάνηκε ότι ενδεχομένως να περιέχει ναρκωτικές ουσίες και για τον λόγο αυτό οι Τελωνειακοί λειτουργοί προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο του στην παρουσία μελών της ΥΚΑΝ Λεμεσού, προστίθεται.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τεράστια επιχείρηση ΥΚΑΝ: Εντόπισαν περίπου 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Τέσσερις συλλήψεις

 

«Κατά τον φυσικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου εντοπίστηκαν ανάμεσα σε άλλα εμπορεύματα 3 φουσκωτά παιχνίδια μέσα στα οποία ήταν κρυμμένες 92 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων», καθώς και «5 συσκευασίες με περιεχόμενο άσπρη σκόνη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 300 γραμμαρίων».

Οι πιο πάνω ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ μαζί με το εμπορευματοκιβώτιο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την πιθανή σύλληψη των εμπλεκομένων προσώπων ή / και παραληπτών του φορτίου.

Όπως διαπιστώθηκε παραλήπτες του εμπορευματοκιβωτίου ήταν τέσσερα πρόσωπα. «Το εμπορευματοκιβώτιο  με τα ναρκωτικά μεταφέρθηκε σήμερα στην Πάφο για να παραδοθεί στους παραλήπτες του. Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, έγινε κατορθωτός ο εντοπισμός και η σύλληψη των τεσσάρων οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο κύκλωμα της παράνομης μεταφοράς, διανομής, διάθεσης και εμπορίας των ναρκωτικών στην Κύπρο» προστίθεται. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τα μέλη της ΥΚΑΝ Κλιμακίου Λεμεσού.

 

Δείτε φωτογραφίες 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
GNTM: Ο Νάρκισσος τρέλανε τους κριτές – «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω» - Δείτε βίντεο
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές
«Ο γάρος της ημέρας»: Δύο σε ένα…έκλεισε και τη ράμπα και τη θέση αναπήρων – Δείτε τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

 27.09.2025 - 14:35
Επόμενο άρθρο

Ανόρθωση: Ιταλική... πινελιά στα χαφ

 27.09.2025 - 15:22
Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

  •  27.09.2025 - 07:44
Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

  •  27.09.2025 - 15:00
Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

  •  27.09.2025 - 13:46
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

  •  27.09.2025 - 15:40
Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

  •  27.09.2025 - 13:32
Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

  •  27.09.2025 - 14:12
Εκρηκτική πρεμιέρα για το «Λούης Night Show» – Ο βασιλιάς της σάτιρας επέστρεψε!

Εκρηκτική πρεμιέρα για το «Λούης Night Show» – Ο βασιλιάς της σάτιρας επέστρεψε!

  •  27.09.2025 - 11:01
Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

  •  27.09.2025 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα