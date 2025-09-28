Στη γειτονία των αγγέλων η Ελένη Ματσεντίδου στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού - Στρόβολο, στη Λευκωσία, 29/09/2025, η ώρα 16:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας.